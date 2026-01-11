इंडिया AI समिट 2026: वैश्विक मंच के लिए सज रही नई दिल्ली, NDMC ने शुरू किया कायाकल्प अभियान

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली एक बार फिर वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रही है. फरवरी 2026 में होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने शहर को इंटरनेशनल लेवल पर चमकाने के लिए अभूतपूर्व तैयारियां शुरू कर दी हैं. यह समिट न सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा का मंच बनेगा, बल्कि नई दिल्ली की आधुनिक, स्वच्छ और सुव्यवस्थित छवि भी दुनिया के सामने रखेगा.

15 से 20 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी के लिए एनडीएमसी पूरी तरह तैयारियों में जुट गई है. इस सम्मेलन को समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक बड़े वैश्विक मंच के रूप में देखा जा रहा है. दुनिया भर के नेता, नीति-निर्माता, इनोवेटर्स और एआई एक्सपर्ट इस दौरान राजधानी पहुंचेंगे, जिससे नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में रहेगी.

G-20 स्तर का अनुभव देने की दिशा में सिविक सुधार अभियान

जी-20 शिखर सम्मेलन जैसे अनुभव के विज़न के तहत एनडीएमसी ने अपने पूरे क्षेत्र में व्यापक सिविक सुधार कार्यक्रम शुरू किया है. इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, बेदाग सफाई, बेहतर लाइटिंग और आकर्षक सौंदर्यीकरण के जरिए भारत की तकनीकी क्षमता और मेहमाननवाज़ी को प्रदर्शित करना है. ये सभी प्रयास दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुरूप किए जा रहे हैं.

इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑपरेशनल तैयारी तक फुल फोकस

एनडीएमसी की तैयारियों का मुख्य केंद्र आधारभूत ढांचे का उन्नयन, शहर की सुंदरता, सफाई, नागरिक सुविधाएं और बिना रुकावट संचालन है. भारत मंडपम के आसपास के इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां 19 फरवरी को समिट का मुख्य उद्घाटन होगा. इसके साथ ही फाइव-स्टार होटल, हेरिटेज बिल्डिंग, गार्डन और संभावित डेलीगेट मूवमेंट वाले क्षेत्रों को भी संवारा जा रहा है.

41 एवेन्यू सड़कों का सर्वे, जिम्मेदारियां तय

तैयारियों के तहत एनडीएमसी क्षेत्र की सभी 41 एवेन्यू सड़कों का हाल ही में विस्तृत सर्वे किया गया. इस निरीक्षण में एनडीएमसी अध्यक्ष, सचिव और संबंधित विभागों के प्रमुख शामिल रहे. सर्वे के बाद पाई गई कमियों को दूर करने के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

एयरपोर्ट से भारत मंडपम तक खास सड़कों का कायाकल्प

एयरपोर्ट, भारत मंडपम, प्रमुख टूरिस्ट हब और डिप्लोमैटिक ज़ोन को जोड़ने वाली सड़कों के लिए विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया गया है. इसमें गड्ढों की मरम्मत, फुटपाथ सुधार, ग्रिल ठीक करना, साइनेज अपग्रेड, सेंट्रल वर्ज पेंटिंग और डार्क स्पॉट खत्म करने जैसे कार्य शामिल हैं. इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के साथ विजुअल अपील को भी बेहतर बनाना है.

प्रमुख सरकारी और पर्यटन स्थलों पर विशेष ध्यान

हैदराबाद हाउस, विज्ञान भवन, अंबेडकर भवन, सुषमा स्वराज भवन, इंडिया गेट और बड़े फाइव-स्टार होटलों के आसपास के इलाकों को भी सुधार योजना में शामिल किया गया है. इसके साथ ही कनॉट प्लेस, लोधी गार्डन, हुमायूं का मकबरा, दिल्ली हाट, नेहरू पार्क और अन्य पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जा रहा है.

शहर की सुंदरता और हरियाली बढ़ाने पर जोर

एनडीएमसी की रणनीति में सौंदर्यीकरण और बागवानी अहम हिस्सा है. गोल चक्करों, जंक्शनों और प्रमुख स्थलों पर फूलों और सजावटी पौधों से हरियाली बढ़ाई जा रही है. मूर्तियों, फव्वारे और सार्वजनिक कला स्थलों का नवीनीकरण भी किया जा रहा है.

बाजारों में रोजाना गहन सफाई अभियान

नई दिल्ली के प्रमुख बाजारों और मुख्य सड़कों पर दैनिक यांत्रिक सड़क सफाई और गहरी सफाई की जा रही है. कनॉट प्लेस समेत बड़े वाणिज्यिक केंद्रों में विशेष सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं. इसमें मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है.

ऑपरेशन-क्लीन से स्वच्छता और बेहतर एयर क्वालिटी का लक्ष्य

एयर क्वालिटी सुधारने और स्वच्छता बढ़ाने के लिए एनडीएमसी ने ऑपरेशन-क्लीन अभियान शुरू किया है. यह अभियान सभी 14 सर्किलों में वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में चलाया जा रहा है. सुबह 7 बजे से देर शाम तक चलने वाला यह मिशन पूरे क्षेत्रों को कवर कर रहा है.

प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्मॉग गन और मिस्ट स्प्रेयर

एआई समिट के दौरान वायु गुणवत्ता बेहतर बनाए रखने के लिए स्मॉग गन, मिस्ट स्प्रेयर और वॉटर स्प्रिंकलर लगाए जा रहे हैं. प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है. होटल और डिप्लोमैटिक मूवमेंट वाले इलाकों में पर्यावरणीय गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

सेंट्रल पार्क बनेगा एआई पब्लिक इंगेजमेंट का केंद्र

एआई समिट की पब्लिक इंगेजमेंट पहल के तहत 16 से 20 फरवरी तक सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंपा गया है. यहां बड़ी एआई कंपनियों के इंटरैक्टिव स्टॉल और पब्लिक आउटरीच गतिविधियां आयोजित की जाएगी.

कंट्रोल रूम से लेकर ट्रैफिक मैनेजमेंट तक पुख्ता इंतजाम

एनडीएमसी सड़कों और फुटपाथों के मेंटेनेंस को प्राथमिकता दे रहा है. सभी प्रमुख इलाकों में स्ट्रीट और पोल लाइटों को पूरी तरह चालू किया जा रहा है. स्मारकों के पास ओवरहेड केबल हटाने और एस्थेटिक लाइटिंग की भी योजना बनाई गई है.

ऑपरेशनल तैयारियों के तहत विशेष कंट्रोल रूम, नोडल ऑफिसर और हाई-विज़िबिलिटी ज़ोन में मैकेनिकल रोड स्वीपर तैनात किए जा रहे हैं. ट्रैफिक, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय किया जा रहा है. आवारा जानवरों के नियंत्रण के उपाय भी तेज कर दिए गए हैं.

इन सभी संयुक्त प्रयासों के जरिए एनडीएमसी का लक्ष्य है कि नई दिल्ली न सिर्फ जी-20 के बेंचमार्क को दोहराए, बल्कि उनसे आगे भी निकले. इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान राजधानी भारत की उम्मीदों, तकनीकी नवाचार और वैश्विक नेतृत्व की सशक्त तस्वीर दुनिया के सामने पेश करेगी.