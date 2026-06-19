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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMonsoon Tracker: कहां है मानसून? कहीं बाढ़ जैसे हालात: दिल्ली तप रही, मुंबई ने बचाकर रखा पानी, राहत मिलेगी कब तक?

Monsoon Tracker: कहां है मानसून? कहीं बाढ़ जैसे हालात: दिल्ली तप रही, मुंबई ने बचाकर रखा पानी, राहत मिलेगी कब तक?

Monsoon News: मौसम विशेषज्ञ इसे सिर्फ देरी नहीं, बल्कि मॉनसून की असामान्य सुस्ती मान रहे हैं. इसका असर देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग रूप में दिखाई दे रहा है—कहीं गर्मी और जल संकट है तो कहीं अत्यधिक बारिश.

Written By : मयंक प्रताप सिंह |  Updated at : 19 Jun 2026 05:48 PM (IST)
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Monsoon India Rain Weather Tracker Live: आमतौर पर जून के दूसरे और तीसरे सप्ताह तक देश के बड़े हिस्से में मॉनसून तेजी से आगे बढ़ता दिखाई देता है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है. दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की रफ्तार अचानक थम गई है. मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि मध्य भारत में बारिश का बड़ा घाटा दर्ज किया गया है, जबकि उत्तर भारत के कई हिस्से अब भी भीषण गर्मी झेल रहे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर मॉनसून गया कहां?

मौसम विशेषज्ञ इसे सिर्फ देरी नहीं, बल्कि मॉनसून की असामान्य सुस्ती मान रहे हैं. इसका असर देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग रूप में दिखाई दे रहा है—कहीं गर्मी और जल संकट है तो कहीं अत्यधिक बारिश.

दिल्ली-एनसीआर में राहत नहीं, 42 डिग्री तक पहुंचेगा पारा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मॉनसून का इंतजार लंबा होता दिख रहा है. IMD के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में टेंपरेचर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है. हल्की बारिश, धूल भरी आंधी या तेज हवाएं अस्थायी राहत दे सकती हैं, लेकिन व्यापक वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है.

मौसम विभाग की भविष्यवाणी साफ संकेत दे रही है कि दिल्लीवासियों को अभी गर्मी और उमस दोनों का सामना करना पड़ेगा. यानी फिलहाल राहत की कोई बड़ी उम्मीद नहीं दिख रही.

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मुंबई में बारिश से पहले पानी की चिंता

मॉनसून की सुस्त चाल का सबसे बड़ा असर मुंबई की पानी की सप्लाई पर दिखाई देने लगा है. कमजोर मॉनसून की आशंका को देखते हुए BMC ने अतिरिक्त जल भंडार सुरक्षित किया है. बीएमसी का कहना है कि वर्तमान जल भंडारण 17 अगस्त तक शहर की जरूरतें पूरी कर सकता है.

बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े ने चेतावनी दी है कि बढ़ती आबादी और पानी की बढ़ती मांग जल संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ा रही है. यदि आने वाले हफ्तों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो जल कटौती और गैर-जरूरी जल उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं.

कोलकाता और पूर्वोत्तर में उलटी तस्वीर

जहां दिल्ली और मध्य भारत बारिश के लिए तरस रहे हैं, वहीं कोलकाता के आसपास के इलाकों तथा पूर्वोत्तर राज्यों में हालात बिल्कुल अलग हैं. असम, मेघालय, सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी है. कई क्षेत्रों में जलभराव और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है.

यानी देश इस समय मौसम के दो चरम रूपों का सामना कर रहा है—एक तरफ हीट स्ट्रेस, दूसरी तरफ अत्यधिक वर्षा.

आखिर क्यों अटक गया मॉनसून?

विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे पांच प्रमुख कारण हैं. अरब सागर से आने वाली नमी युक्त हवाएं कमजोर हैं, दक्षिण-पश्चिमी पवनों की ताकत घटी है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कम दबाव की प्रभावी प्रणालियां विकसित नहीं हो रहीं, क्रॉस-इक्वेटोरियल फ्लो कमजोर पड़ा है और मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO) भी अनुकूल स्थिति में नहीं है.

राहत कब मिलेगी?

सबसे बड़ा सवाल यही है. फिलहाल मौसम विभाग ने ऐसी कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं दी है, जिससे यह कहा जा सके कि मॉनसून अगले कुछ दिनों में तेजी पकड़ लेगा. जब तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मजबूत मौसमीय प्रणाली विकसित नहीं होती, तब तक उत्तर और मध्य भारत में व्यापक बारिश की संभावना सीमित बनी रहेगी. यानी फिलहाल देश के एक बड़े हिस्से को बारिश का इंतजार और गर्मी का सामना—दोनों साथ-साथ करना पड़ सकता है.

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About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 19 Jun 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
Delhi NCR Weather Mumbai Water Crisis IMD Rain Alert MONSOON UPDATE
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