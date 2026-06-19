Monsoon India Rain Weather Tracker Live: आमतौर पर जून के दूसरे और तीसरे सप्ताह तक देश के बड़े हिस्से में मॉनसून तेजी से आगे बढ़ता दिखाई देता है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है. दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की रफ्तार अचानक थम गई है. मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि मध्य भारत में बारिश का बड़ा घाटा दर्ज किया गया है, जबकि उत्तर भारत के कई हिस्से अब भी भीषण गर्मी झेल रहे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर मॉनसून गया कहां?

मौसम विशेषज्ञ इसे सिर्फ देरी नहीं, बल्कि मॉनसून की असामान्य सुस्ती मान रहे हैं. इसका असर देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग रूप में दिखाई दे रहा है—कहीं गर्मी और जल संकट है तो कहीं अत्यधिक बारिश.

दिल्ली-एनसीआर में राहत नहीं, 42 डिग्री तक पहुंचेगा पारा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मॉनसून का इंतजार लंबा होता दिख रहा है. IMD के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में टेंपरेचर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है. हल्की बारिश, धूल भरी आंधी या तेज हवाएं अस्थायी राहत दे सकती हैं, लेकिन व्यापक वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है.

मौसम विभाग की भविष्यवाणी साफ संकेत दे रही है कि दिल्लीवासियों को अभी गर्मी और उमस दोनों का सामना करना पड़ेगा. यानी फिलहाल राहत की कोई बड़ी उम्मीद नहीं दिख रही.

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मुंबई में बारिश से पहले पानी की चिंता

मॉनसून की सुस्त चाल का सबसे बड़ा असर मुंबई की पानी की सप्लाई पर दिखाई देने लगा है. कमजोर मॉनसून की आशंका को देखते हुए BMC ने अतिरिक्त जल भंडार सुरक्षित किया है. बीएमसी का कहना है कि वर्तमान जल भंडारण 17 अगस्त तक शहर की जरूरतें पूरी कर सकता है.

बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े ने चेतावनी दी है कि बढ़ती आबादी और पानी की बढ़ती मांग जल संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ा रही है. यदि आने वाले हफ्तों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो जल कटौती और गैर-जरूरी जल उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं.

कोलकाता और पूर्वोत्तर में उलटी तस्वीर

जहां दिल्ली और मध्य भारत बारिश के लिए तरस रहे हैं, वहीं कोलकाता के आसपास के इलाकों तथा पूर्वोत्तर राज्यों में हालात बिल्कुल अलग हैं. असम, मेघालय, सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी है. कई क्षेत्रों में जलभराव और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है.

#WATCH | Kolkata, West Bengal: Heavy rainfall triggers severe waterlogging on the major road leading to Netaji Subhash Chandra Bose International (NSCBI) Airport. Commuters face major traffic snarls and delays. pic.twitter.com/r3dZ0GrqE9 — ANI (@ANI) June 19, 2026

यानी देश इस समय मौसम के दो चरम रूपों का सामना कर रहा है—एक तरफ हीट स्ट्रेस, दूसरी तरफ अत्यधिक वर्षा.

आखिर क्यों अटक गया मॉनसून?

विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे पांच प्रमुख कारण हैं. अरब सागर से आने वाली नमी युक्त हवाएं कमजोर हैं, दक्षिण-पश्चिमी पवनों की ताकत घटी है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कम दबाव की प्रभावी प्रणालियां विकसित नहीं हो रहीं, क्रॉस-इक्वेटोरियल फ्लो कमजोर पड़ा है और मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO) भी अनुकूल स्थिति में नहीं है.

राहत कब मिलेगी?

सबसे बड़ा सवाल यही है. फिलहाल मौसम विभाग ने ऐसी कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं दी है, जिससे यह कहा जा सके कि मॉनसून अगले कुछ दिनों में तेजी पकड़ लेगा. जब तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मजबूत मौसमीय प्रणाली विकसित नहीं होती, तब तक उत्तर और मध्य भारत में व्यापक बारिश की संभावना सीमित बनी रहेगी. यानी फिलहाल देश के एक बड़े हिस्से को बारिश का इंतजार और गर्मी का सामना—दोनों साथ-साथ करना पड़ सकता है.

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