हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: दिल्ली में ठंड और धुंध का डबल अटैक! अगले 3 दिन मुश्किल होने वाले हैं! जानें IMD का अपडेट

Delhi Weather: दिल्ली में ठंड और धुंध का डबल अटैक! अगले 3 दिन मुश्किल होने वाले हैं! जानें IMD का अपडेट

Delhi Weather Today: दिल्ली-NCR में ठंड ने दस्तक दी, तापमान 14 डिग्री से नीचे और AQI 311 के पार. पराली जलाने और ठंडी हवाओं ने प्रदूषण बढ़ाया, अगले तीन दिन हवा ‘बेहद खराब’ श्रेणी में रहने की चेतावनी.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 07 Nov 2025 06:35 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर में अब सर्दी ने दस्तक दे दी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 7 नवंबर की रात के बाद से राजधानी में रात का तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा और दिन का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहेगा. 

राजधानी में सुबह-सुबह कोहरा छाने की शुरूआत तो 5 नवंबर से ही हो गई थी, जो आने वाले दिनों में और ज्यादा देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि 7 नवंबर से 9 नवंबर के बीच ठंड और बढ़ने वाली है, जिससे दिल्लीवालों को दिसंबर जैसी सर्द रातों का एहसास पहले ही होने लगेगा.

तापमान में गिरावट और हवाओं की रफ्तार

दिल्ली-एनसीआर में पिछले 24 घंटों में तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. साथ ही 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी हवाएं सर्दी को और बढ़ा रही हैं. मौसम विभाग के अनुसार, यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण हो रहा है. इस बीच, दिन में धूप तो निकलेगी लेकिन उसकी गर्माहट ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी.

हवा में जहर, दिल्ली चौथे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में दर्ज

ठंड के साथ ही दिल्ली की हवा भी फिर जहरीली हो गई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 311 दर्ज किया गया है, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है. पीटीआई के अनुसार, दिल्ली फिलहाल देश के चौथे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में दर्ज है, जबकि रोहतक 348 के AQI के साथ सबसे ऊपर है. दिल्ली के प्रमुख शहरों में नोएडा का AQI 257, गाजियाबाद 250, गुड़गांव 257 और ग्रेटर नोएडा 228 रहा.

पराली जलाने और वाहनों से बढ़ रहा प्रदूषण

वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के लिए निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) के अनुसार, दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य कारण पराली जलाना और वाहनों से निकलने वाला धुआं है. रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को पराली जलाने की हिस्सेदारी पीएम 2.5 में 21.5 प्रतिशत थी, जो शुक्रवार को 36.9 प्रतिशत तक पहुंच सकती है. पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से उपग्रह डेटा में सैकड़ों पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं. 6 से 8 नवंबर के बीच वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ श्रेणी में रहने की आशंका जताई गई है. दिवाली के बाद से राजधानी की हवा लगातार ‘खराब’ और ‘बेहद खराब’ स्थिति में बनी हुई है, जिससे नागरिकों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Published at : 07 Nov 2025 06:35 AM (IST)
Tags :
Delhi Weather DELHI NEWS
