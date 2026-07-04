दिल्ली: अब नहीं चलेगी फीस की मनमानी! प्राइवेट स्कूलों को रेखा गुप्ता सरकार की सख्त वॉर्निंग

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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: नहीं चलेगी फीस की मनमानी! प्राइवेट स्कूलों को दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की सख्त वॉर्निंग

Delhi News: नहीं चलेगी फीस की मनमानी! प्राइवेट स्कूलों को दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की सख्त वॉर्निंग

Delhi Private School: दिल्ली सरकार ने गैर निजी सहायता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ अभियान चलाया है. अब सरकार इन स्कूलों में मनमानी ढंग से फीस बढ़ोतरी के खिलाफ कार्रवाई करेगी.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 04 Jul 2026 05:25 PM (IST)
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दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर अब सरकार ने कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. असल में नए नियमों के तहत कोई भी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल तय प्रक्रिया से बाहर जाकर फीस नहीं बढ़ा सकेगा. ऐसे में नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों पर जुर्माना लगाने, उनकी मान्यता रद्द करने और गंभीर मामलों में स्कूल प्रबंधन का अधिग्रहण करने तक की कार्रवाई की जा सकती है.

हर निजी स्कूल में बनेगी फीस रेगुलेशन कमेटी

सरकार ने नई समिति के तहत सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को 15 जुलाई, 2026 तक स्कूल स्तर पर शुल्क विनियमन समिति गठित करने का निर्देश दिया है. यह समिति फीस से जुड़े हर प्रस्ताव की समीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि शुल्क वृद्धि तय नियमों और वास्तविक जरूरतों के अनुरूप ही हो.

फीस बढ़ाने का फैसला अब नहीं होगा एकतरफा

सबसे से दिलचस्प बात यह कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद स्कूल प्रबंधन अपनी मर्जी से फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा. किसी भी शुल्क प्रस्ताव को समिति के समक्ष रखा जाएगा, जहां उसकी वित्तीय जरूरतों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जांच होगी. इसी कड़ी में सरकार का मानना है कि इससे अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी.

शिक्षा मंत्री ने दिया सख्त संदेश

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकार की प्राथमिकता गुणवत्तापूर्ण और किफायती शिक्षा उपलब्ध कराना है. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 का मकसद फीस निर्धारण को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है. आगे कहा कि किसी भी स्कूल को छिपे हुए शुल्क या मनमानी बढ़ोतरी के जरिए अभिभावकों से अतिरिक्त राशि वसूलने की अनुमति नहीं होगी.

https://x.com/i/status/2072641760984187262

प्रक्रिया में दखल देने पर भी होगी कार्रवाई

बता दें नई समिति के अंतर्गत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई स्कूल प्रबंधन शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित करने, समिति के काम में हस्तक्षेप करने या कानून का उल्लंघन करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में आर्थिक दंड के साथ मान्यता रद्द करने और जरूरत पड़ने पर स्कूल प्रबंधन का अधिग्रहण करने का भी प्रावधान रखा गया है.

अभी पुरानी फीस ही ले सकेंगे स्कूल

सरकार के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम निर्देशों के अनुपालन में नई शुल्क संरचना को अंतिम मंजूरी मिलने तक सभी निजी स्कूल शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अनुसार ही फीस वसूलेंगे. यदि किसी स्कूल ने इस दौरान अतिरिक्त शुल्क लिया है, तो उसका अंतिम फैसला न्यायालय के आदेश के आधार पर होगा. अतिरिक्त वसूली की गई राशि जरूरत पड़ने पर अभिभावकों को लौटाई जाएगी या आगे की फीस में समायोजित की जाएगी.

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पारदर्शिता के लिए लॉटरी से होगा चयन

सरकार ने साफ किया है कि शुल्क विनियमन समिति में अभिभावक और शिक्षक प्रतिनिधियों का चयन सार्वजनिक लॉटरी के जरिए किया जाएगा. पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और सरकार की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक इसकी निगरानी करेंगे. स्कूलों को लॉटरी आयोजित करने से कम-से-कम सात दिन पहले सार्वजनिक सूचना जारी करनी होगी, ताकि चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष बनी रहे.

31 जुलाई तक देना होगा तीन साल का पूरा वित्तीय प्लान

हालाकि सरकार ने स्कूलों को 31 जुलाई, 2026 तक अगले तीन वर्षों का प्रस्तावित शुल्क ढांचा समिति के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है. इसके साथ पिछले तीन वर्षों के चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित ऑडिटेड वित्तीय विवरण भी जमा करना अनिवार्य होगा. साथ ही बिना ऑडिट वाले या स्वयं प्रमाणित दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

अभिभावकों को क्या होगा फायदा

सामन्य तौर पर नई व्यवस्था लागू होने के बाद निजी स्कूलों की फीस तय करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी होगी. इससे मनमानी शुल्क वृद्धि पर रोक लगेगी, वित्तीय जवाबदेही बढ़ेगी और अभिभावकों को बिना वजह अतिरिक्त फीस चुकाने की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है.

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Published at : 04 Jul 2026 05:25 PM (IST)
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Ashish Sood Delhi Private School DELHI NEWS
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