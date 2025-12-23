इस बार दिल्ली की सर्दी होगी और भी खास... ट्यूलिप से सजेंगी सड़कें और पार्क

अगर आप खूबसूरत ट्यूलिप के फूलों के प्रेमी हैं तो अब आपको इसकी खूबसूरती निहारने के लिए कश्मीर या कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी. इस सर्दी राजधानी दिल्ली में भी आम लोग सड़कों, पार्कों और धार्मिक स्थलों पर ट्यूलिप की खूबसूरती का आनंद ले सकेंगे. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की नई पहल से दिल्ली न सिर्फ रंगीन होगी, बल्कि खास संदेशों से भी जुड़ेगी.

जम्मू-कश्मीर और राष्ट्रपति भवन के बाद अब राजधानी की सड़कों और पार्कों में ट्यूलिप लगाए जा रहे हैं. एनडीएमसी हर साल शहर को सुंदर बनाने के लिए नए प्रयोग करती है. इस बार पहली बार ट्यूलिप फूलों से वन नेशन वन इलेक्शन, एक पेड़ मां के नाम और विकसित भारत जैसे संदेशों की आकृतियां बनाई जाएंगी. इन आकृतियों को देखकर लोग न सिर्फ फूलों का आनंद लेंगे, बल्कि इन अभियानों से भी जुड़ पाएंगे.

नीदरलैंड से आ रहे खास ट्यूलिप बल्ब

इस योजना के लिए नीदरलैंड से आठ किस्मों के ट्यूलिप बल्ब मंगवाए जा रहे हैं. ये बल्ब अगले सप्ताह तक भारत पहुंच जाएंगे. 27 दिसंबर से दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में इन्हें लगाने का काम शुरू किया जाएगा. इसके अलावा पालमपुर स्थित सीएसआईआर अनुसंधान केंद्र में संरक्षित 20,700 ट्यूलिप बल्ब पहले से उपलब्ध हैं, जिनका भी उपयोग किया जाएगा.

सड़कों के साथ धार्मिक स्थलों पर भी दिखेगी फूलों की छटा

एनडीएमसी के अनुसार इस बार आम लोगों की आवाजाही वाले इलाकों पर खास ध्यान दिया गया है. बिरला मंदिर, हनुमान मंदिर और बंगला साहिब गुरुद्वारा जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में भी ट्यूलिप लगाए जाएंगे. जहां जमीन में रोपण संभव नहीं होगा, वहां गमलों में ट्यूलिप सजाए जाएंगे ताकि हर आने वाला व्यक्ति इनकी खूबसूरती देख सके.

इन इलाकों में दिखेंगे सबसे ज्यादा ट्यूलिप, आम लोग भी कर सकेंगे खरीदारी

करीब 2.25 लाख ट्यूलिप बल्ब शांति पथ, कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क, कन्वेंशन सेंटर, लोदी गार्डन, तलकटोरा गार्डन, सरदार पटेल मार्ग, मंडी हाउस, विंडसर प्लेस, शेरशाह सूरी मार्ग और उपराष्ट्रपति भवन के आसपास लगाए जाएंगे. इसके अलावा लगभग एक लाख ट्यूलिप गमलों में लगाए जाएंगे. जिन्हें आम लोग खरीद भी सकेंगे और अपने घरों की खूबसूरती में चार-चांद लगा सकेंगे.

दिल्ली के मौसम के अनुसार तैयार किए गए ट्यूलिप

एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने बताया कि ट्यूलिप को उगने के लिए कम तापमान की जरूरत होती है. दिल्ली के मौसम को ध्यान में रखते हुए प्री ट्रीटेड और प्रोग्राम्ड ट्यूलिप बल्ब चुने गए हैं. ये बल्ब तापमान में उतार-चढ़ाव के बावजूद अच्छे से विकसित हो सकेंगे.

इस पहल का उद्देश्य सिर्फ शहर को सजाना नहीं है बल्कि लोगों को प्रकृति से जोड़ना भी है. आने वाले दिनों में जब ट्यूलिप खिलेंगे तो दिल्ली के पार्क और सड़कें लोगों के लिए घूमने, फोटो लेने और सर्दी की धूप में समय बिताने की खास जगह बन जाएंगी.

