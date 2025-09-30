दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार (30 सितंबर) की सुबह मौसम सुहाना हो गया है. आसमान में बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाओं से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. 11 बजे के करीब भारी बारिश भी शुरू हो गई. घने बादलों की वजह से इतना अंधेरा हो गया कि गाड़ियों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा.

इतना ही नहीं, लंबे समय से गर्मी से परेशान लोगों के लिए मौसम विभाग राहत की खबर लाया है. दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है, जिससे उमस भरी गर्मी से निजात मिलेगी.

दरअसल, बीते कई दिन से उमस और गर्मी ने दिल्लीवासियों की हालत खराब कर रखी थी. हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी. खड़े-खड़े पसीने से तरबरतर होने वाली स्थिति थी. इस बीच मौसम विभाग ने दो दिन की राहत के आसार जताए थे. मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक, मंगलवार और बुधवार (30 सितंबर और 1 अक्टूबर) को हल्की बारिश के साथ तापमान में अच्छी-खासी गिरावट के आसार हैं. ऐसे में दिल्ली वालों के लिए यह मौसम बड़ी राहत लेकर आ रही है.

सितंबर में सामान्य से ज्यादा रहा तापमान

राजधानी में सितंबर के महीने में तापमान सामान्य से ज्यादा बना रहा. सोमवार (29 सितंबर) को अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने जानकारी दी कि रविवार को अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था जो पिछले दो सालों में सितंबर का सबसे गर्म दिन था और पांच सितंबर 2023 को यहां अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

30 सितंबर को बादल और बूंदाबांदी के आसार

दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के औसत तापमान से 4.7 डिग्री अधिक था जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक रहा. आईएमडी ने बताया कि आर्द्रता का स्तर 57 से 76 प्रतिशत के बीच दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है. तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

कैसी है दिल्ली की हवा?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 120 दर्ज की गई जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है.