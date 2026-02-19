हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में लगेंगे नए बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, 46 टन प्रतिदिन क्षमता की तैयारी

दिल्ली में लगेंगे नए बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, 46 टन प्रतिदिन क्षमता की तैयारी

Delhi News: दिल्ली सरकार नए CBWTF स्थापित करने की योजना बना रही है. प्रतिदिन 40 टन कचरे के निपटान के लिए 46 टन क्षमता वाले आधुनिक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 19 Feb 2026 10:38 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में बायोमेडिकल कचरे के बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने पर्यावरणीय ढांचे को मजबूत करने की दिशा में निर्णायक पहल की है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में राजधानी में नए कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी (CBWTF) स्थापित करने की योजना पर काम तेज हो गया है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर इस परियोजना की रूपरेखा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

इस अहम परियोजना को लेकर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (NPC), पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की. बैठक में बायोमेडिकल कचरे की वर्तमान स्थिति, भविष्य की अनुमानित वृद्धि, तकनीकी मानकों और क्रियान्वयन की रूपरेखा पर प्रेजेंटेशन दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि राजधानी के विभिन्न हिस्सों से निकलने वाले कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए अतिरिक्त क्षमता विकसित करना अब अनिवार्य हो गया है.

दिल्ली में रोजाना 40 टन बायोमेडिकल कचरा

प्रेजेंटेशन में खुलासा हुआ कि दिल्ली के पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और मध्य क्षेत्रों से प्रतिदिन लगभग 40 टन बायोमेडिकल कचरा उत्पन्न हो रहा है. अस्पतालों, क्लीनिकों और लैब्स की बढ़ती संख्या के साथ यह आंकड़ा भविष्य में और बढ़ने की संभावना है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते नई सुविधाएं विकसित नहीं की गईं तो मौजूदा संयंत्रों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है.

46 टन प्रतिदिन क्षमता वाले आधुनिक संयंत्र की तैयारी

भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित नए CBWTF की क्षमता 46 टन प्रतिदिन तय की गई है. यह लगभग 2300 किलोग्राम प्रति घंटा कचरे के निपटान के बराबर होगी. संयंत्र प्रतिदिन 20 घंटे संचालित किए जाएंगे ताकि अधिकतम दक्षता सुनिश्चित की जा सके. अधिकारियों ने बताया कि पहले केवल दो संयंत्र पूरे दिल्ली को कवर कर रहे थे, जिससे कार्यभार अधिक था. नए संयंत्र इस दबाव को कम करेंगे और क्षेत्रवार बेहतर प्रबंधन संभव होगा.

अत्याधुनिक तकनीक से होगा कचरे का उपचार

प्रस्तावित संयंत्रों में ऑटोक्लेविंग, श्रेडिंग और सुरक्षित लैंडफिल जैसी आधुनिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाएगा. इससे अलग-अलग श्रेणी के कचरे का वैज्ञानिक और सुरक्षित निपटान सुनिश्चित होगा. पूर्व, उत्तर-पूर्व और शाहदरा के साथ पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और मध्य क्षेत्रों के लिए अलग-अलग संयंत्र प्रस्तावित किए गए हैं. इससे परिवहन समय कम होगा और जोखिम भी घटेगा.

प्रदूषण के प्रति 'जीरो टॉलरेंस’ नीति के अनुरूप पहल

मंत्री सिरसा ने स्पष्ट किया कि सरकार केवल उन कंपनियों को अवसर देगी जो अत्याधुनिक तकनीक और सभी वैधानिक पर्यावरण मानकों का पालन करती हों. जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि बायोमेडिकल कचरे का सही निपटान नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है. अनियंत्रित कचरा गंभीर खतरा बन सकता है और सरकार इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी.

पारदर्शिता के लिए बनेगा निगरानी डैशबोर्ड

परियोजना के तहत दैनिक मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल डैशबोर्ड भी स्थापित किए जाएंगे. इससे कचरे की मात्रा, निपटान प्रक्रिया और संयंत्रों के संचालन पर लगातार नजर रखी जा सकेगी. सरकार का मानना है कि स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली का आधार मजबूत कचरा प्रबंधन व्यवस्था ही है. नए बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट इसी दिशा में एक अहम कदम साबित होंगे.

और पढ़ें
Published at : 19 Feb 2026 10:38 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में लगेंगे नए बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, 46 टन प्रतिदिन क्षमता की तैयारी
दिल्ली में लगेंगे नए बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, 46 टन प्रतिदिन क्षमता की तैयारी
दिल्ली NCR
'सर्वोच्च न्यायालय' लिखने पर 45 लाख खर्च, दिल्ली HC में DMRC ने दी दलील
'सर्वोच्च न्यायालय' लिखने पर 45 लाख खर्च, दिल्ली HC में DMRC ने दी दलील
दिल्ली NCR
दिल्ली के नंद नगरी में खूनी वारदात, बेटे के इगड़े में समझाने गए पिता की गोली मारकर हत्या
दिल्ली के नंद नगरी में खूनी वारदात, बेटे के इगड़े में समझाने गए पिता की गोली मारकर हत्या
दिल्ली NCR
दिल्ली: DDA के फ्लैट्स में खरीदारों को मिलने वाली है बड़ी राहत, यह एक्स्ट्रा फीस अब नहीं देनी होगी
दिल्ली: DDA के फ्लैट्स में खरीदारों को मिलने वाली है बड़ी राहत, यह एक्स्ट्रा फीस अब नहीं देनी होगी
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat: बटुकों को 'तिलक-जलेबी' एक बहाना है.. | Shankaracharya | Brajesh Pathak
Sandeep Chaudhary: FreeBies पर सबसे बड़ा आंकलन..पत्रकारों ने क्या बताया? | Supreme Court | BJP
US-Iran पर हमला क्यों करना चाहता है? छठी वजह जान हिल जाएंगे आप | ABPLIVE
TCS–OpenAI Partnership: India का पहला Mega AI Data Centre | Paisa Live
US करने वाला है Iran पर हमला; Satellite Image में कैद सबूत | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आपका देश और मजबूत हुआ', भारत में 114 राफेल फाइटर जेट डील की आलोचना पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों का जवाब
'आपका देश और मजबूत हुआ', भारत में 114 राफेल डील की आलोचना पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों का जवाब
छत्तीसगढ़
मुस्लिम कर्मचारियों के लिए BJP सरकार का फैसला, ऑफिस से एक घंटे पहले मिलेगी छुट्टी
मुस्लिम कर्मचारियों के लिए BJP सरकार का फैसला, ऑफिस से एक घंटे पहले मिलेगी छुट्टी
विश्व
'11 महंगे जेट मार गिराए गए', भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप के दावे में नया ट्विस्ट 
'11 महंगे जेट मार गिराए गए', भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर ट्रंप के दावे में नया ट्विस्ट 
क्रिकेट
चेन्नई में अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने मचाया गदर, इब्राहिम जादरान शतक से चूके, बना डाले 200 रन
चेन्नई में अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने मचाया गदर, इब्राहिम जादरान शतक से चूके, बना डाले 200 रन
बॉलीवुड
Sonali Kulkarni Photos: ग्लैमरस भी हैं और संस्कारी भी, मराठी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी की 10 तस्वीरें
ग्लैमरस भी हैं और संस्कारी भी, मराठी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी की 10 तस्वीरें
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
शिक्षा
ISRO के VSSC में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, ऐसे करें आवेदन
ISRO के VSSC में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, ऐसे करें आवेदन
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget