'सर्वोच्च न्यायालय' लिखने पर 45 लाख खर्च, दिल्ली HC में DMRC ने दी दलील

दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के हिंदी साइन बोर्ड को बदलकर देवनागरी में सर्वोच्च न्यायालय करने के पक्ष में नहीं है. क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

40 से 45 लाख रुपये का होगा खर्च- DMRC

DMRC की ओर से पेश वकील ने चीफ जस्टिस और जस्टिस तेजस करिया की बेंच को बताया कि सिर्फ एक स्टेशन पर नाम बदलने में ही करीब 40 से 45 लाख रुपये का खर्च आएगा. उन्होंने कहा कि सिर्फ स्टेशन के साइन बोर्ड ही नहीं, बल्कि रूट मैप, मोबाइल ऐप और अन्य कई जगहों पर भी बदलाव करना पड़ेगा, जिससे खर्च और बढ़ जाएगा.

DMRC की हाई कोर्ट में दलील?

DMRC ने यह भी दलील दी कि अगर एक स्टेशन का नाम बदला गया तो बाकी स्टेशनों के लिए भी इसी तरह की मांग उठ सकती है और कई नई याचिकाएं दायर हो सकती हैं. हालांकि कोर्ट ने साफ कहा कि भविष्य में मुकदमों की आशंका किसी याचिका को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती.

दिल्ली हाई कोर्ट ने DMRC को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने DMRC को इस मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. यह सुनवाई उमेश शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर हो रही थी. याचिकाकर्ता का कहना है कि हिंदी साइन बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट की जगह सर्वोच्च न्यायालय लिखा जाना चाहिए. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि सेंट्रल सेक्रेटिरियट मेट्रो स्टेशन का हिंदी नाम केंद्रीय सचिवालय लिखा गया है.

आधिकारिक भाषा अधिनियम का हवाला

याचिकाकर्ता ने आधिकारिक भाषा अधिनियम का हवाला देते हुए कहा, ''केंद्र सरकार के दफ्तरों में सभी साइन बोर्ड और नाम पट्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होने चाहिए और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जानी चाहिए.'' उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी हिंदी में नाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय लिखा हुआ है.