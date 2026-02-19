हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'सर्वोच्च न्यायालय' लिखने पर 45 लाख खर्च, दिल्ली HC में DMRC ने दी दलील

'सर्वोच्च न्यायालय' लिखने पर 45 लाख खर्च, दिल्ली HC में DMRC ने दी दलील

DMRC News: डीएमआरसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह भी दलील दी कि अगर एक स्टेशन का नाम बदला गया तो बाकी स्टेशनों के लिए भी इसी तरह की मांग उठ सकती है और कई नई याचिकाएं दायर हो सकती हैं.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: अजीत | Updated at : 19 Feb 2026 09:33 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के हिंदी साइन बोर्ड को बदलकर देवनागरी में सर्वोच्च न्यायालय करने के पक्ष में नहीं है. क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

40 से 45 लाख रुपये का होगा खर्च- DMRC

DMRC की ओर से पेश वकील ने चीफ जस्टिस और जस्टिस तेजस करिया की बेंच को बताया कि सिर्फ एक स्टेशन पर नाम बदलने में ही करीब 40 से 45 लाख रुपये का खर्च आएगा. उन्होंने कहा कि सिर्फ स्टेशन के साइन बोर्ड ही नहीं, बल्कि रूट मैप, मोबाइल ऐप और अन्य कई जगहों पर भी बदलाव करना पड़ेगा, जिससे खर्च और बढ़ जाएगा. 

DMRC की हाई कोर्ट में दलील?

DMRC ने यह भी दलील दी कि अगर एक स्टेशन का नाम बदला गया तो बाकी स्टेशनों के लिए भी इसी तरह की मांग उठ सकती है और कई नई याचिकाएं दायर हो सकती हैं. हालांकि कोर्ट ने साफ कहा कि भविष्य में मुकदमों की आशंका किसी याचिका को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती. 

दिल्ली हाई कोर्ट ने DMRC को जारी किया नोटिस 

दिल्ली हाई कोर्ट ने DMRC को इस मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. यह सुनवाई उमेश शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर हो रही थी. याचिकाकर्ता का कहना है कि हिंदी साइन बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट की जगह सर्वोच्च न्यायालय लिखा जाना चाहिए. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि सेंट्रल सेक्रेटिरियट मेट्रो स्टेशन का हिंदी नाम केंद्रीय सचिवालय लिखा गया है. 

आधिकारिक भाषा अधिनियम का हवाला

याचिकाकर्ता ने आधिकारिक भाषा अधिनियम का हवाला देते हुए कहा, ''केंद्र सरकार के दफ्तरों में सभी साइन बोर्ड और नाम पट्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होने चाहिए और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जानी चाहिए.'' उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी हिंदी में नाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय लिखा हुआ है.

और पढ़ें
Published at : 19 Feb 2026 09:30 PM (IST)
Tags :
Delhi HC DMRC  DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
'सर्वोच्च न्यायालय' लिखने पर 45 लाख खर्च, दिल्ली HC में DMRC ने दी दलील
'सर्वोच्च न्यायालय' लिखने पर 45 लाख खर्च, दिल्ली HC में DMRC ने दी दलील
दिल्ली NCR
दिल्ली के नंद नगरी में खूनी वारदात, बेटे के इगड़े में समझाने गए पिता की गोली मारकर हत्या
दिल्ली के नंद नगरी में खूनी वारदात, बेटे के इगड़े में समझाने गए पिता की गोली मारकर हत्या
दिल्ली NCR
दिल्ली: DDA के फ्लैट्स में खरीदारों को मिलने वाली है बड़ी राहत, यह एक्स्ट्रा फीस अब नहीं देनी होगी
दिल्ली: DDA के फ्लैट्स में खरीदारों को मिलने वाली है बड़ी राहत, यह एक्स्ट्रा फीस अब नहीं देनी होगी
दिल्ली NCR
Exclusive: लॉरेंस बिश्नोई की 'लेडी डॉन' का परिवार आया सामने, बताई खुशनुमा उर्फ नेहा की 'सच्चाई', इन पांच सवालों के दिए जवाब
लॉरेंस बिश्नोई की 'लेडी डॉन' का परिवार आया सामने, बताई खुशनुमा उर्फ नेहा की 'सच्चाई', इन पांच सवालों के दिए जवाब
Advertisement

वीडियोज

US-Iran पर हमला क्यों करना चाहता है? छठी वजह जान हिल जाएंगे आप | ABPLIVE
TCS–OpenAI Partnership: India का पहला Mega AI Data Centre | Paisa Live
US करने वाला है Iran पर हमला; Satellite Image में कैद सबूत | ABPLIVE
Galgotias University Controversy: बेशर्म गलगोटिया का दूसरा कांड VIRAL | ABPLIVE
Cash vs Digital India: क्या Tax के डर की वजह से बढ़ रहा है Cash Circulation? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आपका देश और मजबूत हुआ', भारत में 114 राफेल फाइटर जेट डील की आलोचना पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों का जवाब
'आपका देश और मजबूत हुआ', भारत में 114 राफेल डील की आलोचना पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों का जवाब
छत्तीसगढ़
मुस्लिम कर्मचारियों के लिए BJP सरकार का फैसला, ऑफिस से एक घंटे पहले मिली छुट्टी
मुस्लिम कर्मचारियों के लिए BJP सरकार का फैसला, ऑफिस से एक घंटे पहले मिली छुट्टी
विश्व
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने तारिक रहमान के पास भेजा अपना बेटा, भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने तारिक रहमान के पास भेजा अपना बेटा, भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
क्रिकेट
चेन्नई में अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने मचाया गदर, इब्राहिम जादरान शतक से चूके, बना डाले 200 रन
चेन्नई में अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने मचाया गदर, इब्राहिम जादरान शतक से चूके, बना डाले 200 रन
बॉलीवुड
दिग्गज फिल्ममेकर एम एम बेग का निधन, घर में मिला शव, बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने की थी शिकायत
दिग्गज फिल्ममेकर एम एम बेग का निधन, घर में मिला शव, बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने की थी शिकायत
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
यूटिलिटी
अपराधियों की सूचना दें और पाएं 10 लाख रुपये तक इनाम, जान लीजिए तरीका
अपराधियों की सूचना दें और पाएं 10 लाख रुपये तक इनाम, जान लीजिए तरीका
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget