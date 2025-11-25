दिल्ली: काला राणा गैंग का 10 हजार का इनामी शार्पशूटर अर्जुन गिरफ्तार, पिस्टल-जिंदा कारतूस बरामद

दिल्ली स्पेशल सेल ने हरियाणा के कुख्यात काला राणा-नोनी राणा क्राइम सिंडिकेट को एक बड़ा झटका देते हुए इसके खतरनाक शार्पशूटर अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया. अर्जुन मूल रूप से यमुनानगर का निवासी है और उस पर कई शहरों में फायरिंग व हत्या की कोशिश जैसे गंभीर मामले दर्ज थे.

पुलिस टीम ने उसके पास से एक पिस्टल और चार जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं. लंबे समय से फरार चल रहे अर्जुन पर यमुनानगर पुलिस ने 10 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था.

कई शहरों में दहशत फैलाने वाला शूटर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस के अनुसार, 14 सितंबर 2025 को यमुनानगर के मॉडल टाउन स्थित बरनाला मॉल के बाहर तीन बाइक सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी. इस वारदात के पीछे अर्जुन और उसके साथियों की भूमिका सामने आई. इसी रात लगभग ढाई घंटे बाद कुरुक्षेत्र के लाडवा इलाके में एक शराब ठेके पर भी फायरिंग हुई. दोनों मामलों में पुलिस को अर्जुन के शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले. इसके बाद 7 नवंबर को मोहाली के मातौर क्षेत्र में आधी रात के बाद एक घर और बाहर खड़ी गाड़ियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं, जहां काला राणा नाम का एक कागज भी फेंका गया था. दो दिन बाद 9 नवंबर को जिरकपुर में होटल MN क्राउन के मालिक गगन बावा पर भी जानलेवा हमला किया गया. इन सभी हमलों की कड़ियां अर्जुन और उसके नेटवर्क से जुड़ती गईं.

खुफिया इनपुट पर स्पेशल सेल की कार्रवाई

स्पेशल सेल को 21 नवंबर की रात एक पुख्ता सूचना मिली कि अर्जुन रोहिणी इलाके में अवैध हथियारों के साथ घूम रहा है. तुरंत कार्रवाई करते हुए स्पेशल सेल की टीम ने इलाके में घेराबंदी की और उसे बिना किसी संघर्ष के गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, अर्जुन लगातार ठिकाने बदल रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए अक्सर फर्जी पहचान का इस्तेमाल करता था.

कैसे बना अपराधी और गैंग से जुड़ा

जांच में खुलासा हुआ कि अर्जुन का अपराध का रास्ता आर्थिक तंगी से शुरू हुआ. इस दौरान उसकी दोस्ती काशी रोहिल्ला से हुई, जिसने उसे अंकित गिरी के संपर्क में लाया. इसके बाद वह काला राणा गैंग से जुड़ गया. पुलिस का दावा है कि गैंग के विदेशी हैंडलर अर्जुन को एन्क्रिप्टेड चैट के जरिए निर्देश देते थे. पैसों के लालच में वह लगातार फायरिंग की वारदातों में शामिल होता गया और गैंग में उसकी पहचान एक खतरनाक शार्पशूटर के रूप में बन गई.

फिलहाल पुलिस अर्जुन से पूछताछ कर गैंग के बाकी सदस्यों और विदेशी हैंडलर तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है. गिरफ्तारी को दिल्ली-हरियाणा क्षेत्र में सक्रिय गैंगस्टर सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है.

ये भी पढ़िए- दिल्ली के सरकारी दफ्तरों को 50% वर्क फ्रॉम होम का आदेश, प्राइवेट ऑफिस वाले भी ध्यान दें!