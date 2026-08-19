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दिल्ली में SIR की डेट आगे बढ़ी, कब आएगी फाइनल वोटर लिस्ट?
Delhi SIR Schedule Revised: दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया के शेड्यूल में बदलाव किया गया है. जानिए अब फाइनल वोटर लिस्ट कब आएगी.
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने SIR प्रक्रिया के शेड्यूल में बदलाव किए हैं.
ड्राफ्ट मतदाता सूची जो 24 अगस्त को प्रकाशित होनी थी वो अब 31 अगस्त को प्रकाशित होगी.
इसके अलावा आपत्तिया और क्लेम अब 31 अगस्त से 30 सितंबर के बीच दाखिल किए जाएँगे, साथ ही निस्तारण 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक होगा.
साथ ही अंतिम मतदाता सूची जो 27 अक्टूबर को प्रकाशित होनी थी वो अब 4 नवंबर को प्रकाशित होगी.
मतदान केन्द्रों को तर्कसंगत बनाने और फिर से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया की डेट अब 24 अगस्त रखी गई है.
(खबर अपडेट होगी...)
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