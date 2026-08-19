दिल्ली: टिकरी कलां में CNG पंप पर ब्लास्ट, 1 की मौत, कई लोग घायल

दिल्ली के टिकरी कलां के सीएनजी पंप पर बुधवार को एक ट्रक में ब्लास्ट हो गया. इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई. ये ब्लास्ट ट्रक के अंदर लगे सीएनजी सिलेंडर में हुआ. दमकल विभाग को करीब साढ़े तीन बजे फायर की कॉल मिली. दमकल अधिकारी के मुताबिक इस हादसे में पांच लोग जख्मी हैं. वहीं फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं.

धमाका इतना भयानक था की एक बार तो मौके पर अफरा तफरी मच गई. वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना में एक शख्स की जान चली गई. वहीं इस हादसे में मरने वाले शख्स की पहचान बाबा हरिदास कालोनी निवासी 25 साल के मनीष के रूप में हुई है. फिलहाल मुंडका थाना पुलिस और फायर विभाग की और संबंधित प्रशासन की टीमें मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई है.

'विस्फोट का सटीक कारणों का पता नहीं'

अधिकारी ने बताया कि डीएफएस को दोपहर 3.37 बजे घटना की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की छह गाड़ियों को मौक पर भेजा गया. उन्होंने कहा कि विस्फोट का सटीक कारण अब तक पता नहीं चल पाया है और जांच जारी है. अधिकारी ने कहा कि अग्निशमन सेवाकर्मियों ने घटनास्थल पर आवश्यक एहतियाती कदम उठाए और सुनिश्चित किया कि स्थिति नियंत्रण में आ जाए.

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