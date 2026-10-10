दिल्ली: कोंडली में 10-11 अक्टूबर को सेवा सेतु शिविर, मयूर विहार में अतिक्रमण हटाया

दिल्ली सरकार के ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत कोंडली में 10 और 11 अक्टूबर 2026 को दो दिवसीय ‘सेवा सेतु शिविर’ आयोजित किया जाएगा. शिविर में नागरिकों को सरकारी सेवाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. निगम पार्षद प्रियंका गौतम एडवोकेट ने क्षेत्र के लोगों से शिविर में पहुंचकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है. इस बीच, उन्होंने मयूर विहार फेज-3 मार्केट की सड़कों और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने का भी दावा किया है.

सेवा सेतु शिविर आज शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा. इसका स्थान संडे मार्केट रोड, कोंडली में एमसीडी प्राइमरी स्कूल के पास निगम पार्षद कार्यालय के निकट तय किया गया है. आयोजकों के मुताबिक, विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी शिविर में मौजूद रहेंगे, जहां लोगों को सरकारी सेवाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी और सहायता मिलेगी.

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मयूर विहार फेज-3 मार्केट से हटाया अतिक्रमण

निगम पार्षद प्रियंका गौतम ने बताया कि मयूर विहार फेज-3 मार्केट की मुख्य सड़क और दोनों फुटपाथों से एमसीडी की टीम ने अतिक्रमण हटाया है. उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दौरान वह खुद सुबह से रात तक मौके पर मौजूद रहीं. उनके मुताबिक, इसका उद्देश्य पैदल चलने वालों को फुटपाथ उपलब्ध कराना और बाजार में लगने वाले जाम से राहत दिलाना है.

दोबारा कब्जा रोकने के लिए पुलिस से सहयोग की अपील

प्रियंका गौतम ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद अब पुलिस के सहयोग की जरूरत है, ताकि बाजार में दोबारा कब्जे न हों. उन्होंने कार्रवाई के बाद बाजार की शाम की तस्वीरें साझा करते हुए मुख्य सड़क पर जाम कम होने और फुटपाथ खाली होने का दावा किया.

RWA और एमसीडी प्रशासन को दिया धन्यवाद

पार्षद ने इस अभियान में सहयोग के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के सदस्यों और एमसीडी प्रशासन का आभार जताया. उन्होंने कहा कि बाजार में आने वाले लोग उनसे मिलकर कार्रवाई के लिए धन्यवाद दे रहे हैं. प्रियंका गौतम ने इसे जनता के सहयोग से संभव हुआ काम बताते हुए कहा कि जनभागीदारी से क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है.

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