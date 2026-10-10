'तानाशाही या हिटलरशाही...', CJP के प्रदर्शन के बीच केजरीवाल से मिलने पहुंचे संजय सिंह

दिल्ली के जंतर-मंतर पर आज शनिवार (10 अक्तूबर) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है. आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस प्रदर्शन को समर्थन दिया है.

इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे. उन्होंने दिल्ली में बने हालात को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. संजय सिंह ने कहा "आपातकाल से भी ज्यादा स्थिति खराब कर दी गई है. एक चोर को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि उस वोट चोर ने कई सरकारें बनवाई हैं."

तानाशाही या हिटलरशाही से नहीं चल सकता देश- संजय सिंह

संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी CJP के प्रदर्शन का समर्थन कर रही है और सभी लोगों से अधिक से अधिक संख्या में जंतर-मंतर पहुंचने की अपील करती है. उन्होंने कहा कि देश किसी की तानाशाही या हिटलरशाही से नहीं चल सकता. उन्होंने प्रदर्शन में शामिल होने को लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार बताते हुए सवाल उठाया कि लोगों को जंतर-मंतर जाने से कैसे रोका जा सकता है.

AAP सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह देते हुए कहा कि अगर लोगों को दबाने की कोशिश की जाएगी, तो इससे आक्रोश और बढ़ेगा. उन्होंने सवाल किया कि आखिर एक वोट चोर को बचाना इतना जरूरी क्यों हो गया है.

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने दावा किया कि प्रदर्शन को रोकने के लिए 45 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं, 45 हजार पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं, हजारों लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया है और बाजार बंद हैं.

इसके साथ ही आतिशी ने इंटरनेट बंद किए जाने का भी दावा किया. आतिशी ने आरोप लगाया कि ये सभी कदम ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए उठाए जा रहे हैं, जो कथित तौर पर अवैध तरीके से बीजेपी को चुनाव जिताता है.

दिल्ली पुलिस ने 500 लोगों को हिरासत में लिया

वहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक अलग-अलग जगहों से कई समूहों में आ रहे करीब 500 लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने यह भी बताया कि माहौल खराब होने से रोकने के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले करीब 50 लोगों को पकड़ा गया है. पुलिस के अनुसार, नई दिल्ली को 20 जोन में बांटा गया है और प्रत्येक जोन के लिए एक डिटेंशन सेंटर बनाया गया है. दिल्ली के सभी स्टेडियमों में भी डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं.

