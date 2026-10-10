JNU से प्रोफेसर बिमोल अकोइजम बर्खास्त, 11 छात्राओं ने की थी शिकायत

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम (Angomcha Bimol Akoijam) को यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के बाद विश्वविद्यालय की सेवाओं से बर्खास्त कर दिया है. विश्वविद्यालय ने 9 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया.

आदेश के मुताबिक, उनकी बर्खास्तगी तत्काल प्रभाव से लागू होगी. प्रोफेसर अकोइजम मणिपुर की इनर मणिपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद भी हैं. जेएनयू की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि प्रोफेसर अकोइजम के खिलाफ विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति (Internal Committee) ने यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच की थी.

समिति ने अपनी जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके खिलाफ बड़ी सजा यानी Major Punishment देने की सिफारिश की थी. इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच रिपोर्ट और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया.

नोटिफिकेशन में क्या कहा गया?

जेएनयू की कुलपति शांतिश्री डी. पंडित की ओर से जारी आदेश में लिखा है, “Upon following the due process and considering all available facts and as per the report of the Internal Committee (IC), the punishment of dismissal from the services of the University is hereby imposed on Prof. Angomcha Bimol Akoijam… with immediate effect.”

इसका मतलब है कि विश्वविद्यालय के मुताबिक, मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद प्रोफेसर को नौकरी से हटाने का फैसला लिया गया है.आदेश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से जुड़े सेवा नियमों और केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के नियम 11(ix) का भी उल्लेख किया गया है.

11 छात्राओं की शिकायतों का मामला

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, प्रोफेसर अकोइजम के खिलाफ 11 छात्राओं ने शिकायतें दर्ज कराई थीं. इन शिकायतों की जांच विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति ने की. रिपोर्टों के अनुसार, शिकायतें मई 2026 में दर्ज कराई गई थीं. जांच के बाद समिति ने उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की.

प्रोफेसर अकोइजम जेएनयू के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के अंतर्गत सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स में कार्यरत थे. विश्वविद्यालय की कार्रवाई के साथ यह मामला उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा, यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच और संस्थानों की जवाबदेही से जुड़े सवालों को भी सामने लाता है.

प्रोफेसर ने कार्रवाई पर उठाए सवाल

बर्खास्तगी के बाद प्रोफेसर अकोइजम ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि उन्हें जांच रिपोर्ट और बर्खास्तगी का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है. उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में सबूत सार्वजनिक करने की मांग भी की और जांच को अपने खिलाफ साजिश बताया.

इस तरह, जहां विश्वविद्यालय ने अपनी आंतरिक समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की है, वहीं प्रोफेसर ने जांच की प्रक्रिया और निष्कर्षों पर सवाल उठाए हैं. अंगोमचा बिमोल अकोइजम 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मणिपुर की इनर मणिपुर सीट से सांसद चुने गए थे. विश्वविद्यालय से उनकी बर्खास्तगी का यह आदेश जेएनयू में उनके शैक्षणिक पद और सेवाओं से संबंधित है. आदेश में उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है.

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