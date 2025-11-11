दिल्ली ब्लास्ट केस: डॉक्टर उमर के पिता को हिरासत में लिया गया, मां और 2 भाई से भी पूछताछ

दिल्ली ब्लास्ट केस में डॉक्टर उमर के पिता को हिरासत में लिया गया है. मां और दो भाई पहले से पुलिस हिरासत में हैं. सूत्रों के मुताबिक उमर की कार धमाके में मौत हो गई. डॉक्टर उमर के परिवार का कहना है कि वह बहुत अच्छा लड़का था और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया? या उसकी कार में विस्फोट कैसे हुआ, जिसमें उसकी जान चली गई. पुलवामा के कोइल निवासी डॉ. उमर, डॉ. अदील का करीबी सहयोगी माना जाता है.

पुलिस ने लाल किले के पास हुए विस्फोट में मंगलवार (11 नवंबर) को UAPA के तहत मामला दर्ज किया है. वहीं, राष्ट्रीय राजधानी समेत कई अन्य जगहों पर छापेमारी की गई है. सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर ही इस टेरर साजिश का मास्टरमाइंड था. इस धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है. दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने जानकारी देते हुए बताया था कि ये विस्फोट सोमवार (10 नवंबर) को शाम लगभग 6:52 बजे हुआ था.

फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से डॉक्टर उमर के कनेक्शन!

सूत्रों का दावा है कि पुलवामा का निवासी और पेशे से डॉक्टर उमर मोहम्मद कथित तौर पर हुंदै i-20 कार चला रहा था, जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग क्षेत्र में हुए विस्फोट में इस्तेमाल हुई थी. उमर के फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से कथित तौर पर कनेक्शन सामने आए हैं, जहां से विस्फोटक सामग्री का एक बड़ा जखीरा जब्त किया गया था.

दिल्ली समेत अन्य शहरों में बढ़ाई गई सुरक्षा

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सूत्रों ने बताया कि शुरुआती जांच से यह संकेत मिलता है कि लाल किले के पास हुए विस्फोट में शायद अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है. वहीं, जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक व्यक्ति तारिक को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसने कथित तौर पर उमर मोहम्मद को हुंडई i-20 कार दी थी. बहरहाल इस धमाके के बाद राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के अन्य शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.