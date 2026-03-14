दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार (13 मार्च) को राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के ख्याला 857 और रघुवीर नगर इलाके का निरीक्षण किया. इस दौरान सड़कों पर अतिक्रमण, अवैध जींस फैक्ट्रियों और धार्मिक स्थलों के पास खुले मीट की दुकानों को लेकर मंत्री ने सख्त रुख अपनाया.

मंत्री सिरसार ने मौके पर मौजूद एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को भी उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि इलाके में गैरकानूनी गतिविधियों को तुरंत रोका जाए.

अधिकारियों के साथ पैदल निरीक्षण कर रहे मंत्री सिरसा ने सड़कों पर पड़े ईंट-बदरपुर, फैले अतिक्रमण और स्थानीय लोगों को हो रही परेशानियों को उन्होंने करीब से देखा. निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर अव्यवस्था और नियमों की अनदेखी सामने आई.

एमसीडी अधिकारियों को लगाई फटकार, तुरंत कार्रवाई के निर्देश

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने एमसीडी अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इलाके की सड़कों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अवैध कब्जों को हटाने और सड़कों को पूरी तरह साफ रखने के लिए नियमित अभियान चलाया जाए.

अवैध जींस फैक्ट्रियों और रंगाई यूनिट को दी अंतिम चेतावनी

मंत्री सिरसा ने इलाके में चल रही अवैध जींस फैक्ट्रियों और रंगाई के काम को लेकर भी सख्त चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से इन इकाइयों को गैरकानूनी गतिविधियां बंद करने की सलाह दी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद नियमों की अनदेखी जारी है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब किसी भी गैरकानूनी फैक्ट्री को बख्शा नहीं जाएगा और जरूरत पड़ने पर बिजली के मीटर तक हटाए जा सकते हैं.

मंदिरों के पास मीट की दुकानों पर भी जताई नाराजगी

निरीक्षण के दौरान धार्मिक स्थलों के पास खुली मीट की दुकानों को लेकर भी मंत्री ने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के आसपास इस तरह की दुकानें खोलना लोगों की भावनाओं को आहत करता है और इससे स्थानीय निवासियों को भी परेशानी होती है. उन्होंने संबंधित विभागों को ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

प्रदूषण के लिए बदनाम इलाके को सुधारने की चेतावनी

मंत्री ने कहा कि प्रदूषण के समय यह इलाका अक्सर बदनाम इलाकों में गिना जाता है, जिसका एक बड़ा कारण यहां चल रही अवैध फैक्ट्रियां हैं. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि सभी कारोबारी कानून के दायरे में रहकर ही काम करें. जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली पुलिस, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी को सख्त निर्देश

मंत्री सिरसा ने दिल्ली पुलिस, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी फटकार लगाते हुए कहा कि इलाके में अतिक्रमण और गैरकानूनी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए. उन्होंने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि लोगों को साफ-सुथरा और व्यवस्थित माहौल मिले. अगर कहीं भी लापरवाही सामने आई तो संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा.