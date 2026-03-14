Delhi Weather: तपती गर्मी पर लगेगा ब्रेक? दिल्ली-NCR में इस दिन हो सकती है बारिश, यहां पढ़ें पूरा अपडेट
Delhi Weather In Hindi: दिल्ली-NCR में मौसम बदलने के संकेत हैं और हल्की बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना जताई गई है. इससे पहले 13 मार्च की सुबह इस साल की सबसे गर्म सुबह दर्ज हुई.
उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी दस्तक देने लगी है. राजधानी दिल्ली में तो बीते दिन 13 मार्च की सुबह इस साल की अब तक की सबसे गर्म सुबह दर्ज की गई. इस दिन न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य तापमान से 5.3 डिग्री अधिक रहा. तेज धूप के कारण दिन के समय गर्मी का असर पहले ही महसूस होने लगा है.
मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में राजधानी का मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है. 14 मार्च को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है और मौसम शुष्क रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 15 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की बारिश और गरज-चमक देखने को मिल सकती है.
14 मार्च को कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के मुताबिक 14 मार्च को दिल्ली-NCR में आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रह सकता है, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है. दिन के समय हल्की गर्मी महसूस हो सकती है, जबकि सुबह और रात के समय हल्की ठंडक बनी रह सकती है. मौसम शुष्क रहने का अनुमान है.
इस दिन अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. इसके साथ ही पश्चिमी और उत्तर-पश्चिम दिशा से 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.
आने वाले दिनों में मौसम का पूर्वानुमान
मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है. अगले तीन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की संभावना है. इसके बाद फिर से तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है.
15 मार्च को दिल्ली-NCR में मौसम का मिजाज बदल सकता है. इस दिन आसमान सामान्य रूप से बादलों से घिरा रह सकता है और सुबह के समय हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ गरज-चमक की संभावना है. इसके बाद 16 और 17 मार्च को मौसम फिर से सामान्य हो सकता है और आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं.
किन इलाकों में दिख सकता है असर?
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में यही मौसम पैटर्न देखने को मिल सकता है. उत्तर दिल्ली, उत्तर-पूर्व दिल्ली, उत्तर-पश्चिम दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, दक्षिण-पूर्व दिल्ली, नई दिल्ली, मध्य दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और शाहदरा में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL