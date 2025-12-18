हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: दिसंबर का सबसे ठंडा दिन दर्ज, येलो अलर्ट, 21 फ्लाइट रद्द, 3700 से अधिक वाहनों का चालान

दिल्ली: दिसंबर का सबसे ठंडा दिन दर्ज, येलो अलर्ट, 21 फ्लाइट रद्द, 3700 से अधिक वाहनों का चालान

Delhi Weather News: दिल्ली में 19 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. सुबह के समय घने कोहरे की संभावना जताई गई है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 18 Dec 2025 11:07 PM (IST)
दिल्ली में गुरुवार (18 दिसंबर) को इस मौसम में दिसंबर का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया. अधिकतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री कम 20.1 डिग्री सेल्सियस रहा. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी. आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, इस मौसम का दूसरा सबसे कम अधिकतम (दिन का) तापमान चार दिसंबर को 23.7 डिग्री सेल्सियस था, जबकि तीसरा सबसे कम अधिकतम तापमान नवंबर में 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

इसकी तुलना में पिछले साल दिसंबर में दर्ज किया गया सबसे कम अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस था. आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्षों में दिसंबर में सबसे कम अधिकतम तापमान 31 दिसंबर 2023 को 15.9 डिग्री सेल्सियस, 26 दिसंबर 2022 को 15.6 डिग्री सेल्सियस और 26 दिसंबर 2021 को 18 डिग्री सेल्सियस रहा था. मौसम विभाग ने बताया कि इस बीच न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक नौ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

19 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए शहर में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें सुबह के समय घने कोहरे की संभावना जताई गई है. अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, सुबह के समय आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, कई स्थानों पर मध्यम कोहरा और कुछ जगहों पर घना कोहरा रहेगा. शाम और रात के दौरान धूम कोहरा या हल्का कोहरा छाने की संभावना है. दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार सतही हवाएं धीमी रहने का अनुमान है.

दिल्ली एयरपोर्ट से 27 उड़ानें रद्द

घने कोहरे और उसकी वजह से दृश्यता कम होने के चलते गुरुवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर विभिन्न एयरलाइन की 27 उड़ानें रद्द कर दी गईं और कई अन्य के परिचालन में देरी हुई. एक आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी. 

औसत AQI बढ़कर 373 हो गया

दिल्ली में गुरुवार को धुंध की चादर छा गई, जिससे पूरे शहर में दृश्यता कम हो गई और वायु प्रदूषण की स्थिति और खराब हो गई. 24 घंटे का औसत एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा और इसका स्तर एक दिन पहले के 334 से बढ़कर 373 हो गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के समीर ऐप के अनुसार शहर में स्थित 40 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 15 केंद्रों पर वायु गुणवत्ता 'गंभीर' दर्ज की गई. आनंद विहार में सबसे अधिक 441 एक्यूआई दर्ज किया गया जो 'गंभीर-प्लस' श्रेणी में आता है जबकि 24 केंद्रों पर वायु गुणवत्ता 'अत्यंत खराब' दर्ज की गई. 

24 घंटे में 3700 से अधिक वाहनों का चालान

इस बीच ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ अभियान के तहत 3700 से अधिक वाहनों का चालान किया गया, जबकि लगभग 570 वाहनों को 24 घंटे के भीतर दिल्ली की सीमाओं से वापस भेज दिया गया. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह जानकारी दी. दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमों ने अभियान के पहले दिन राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश के प्रमुख बिंदुओं पर लगभग 5000 वाहनों की जांच की. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कम से कम 3746 वाहनों का पीयूसीसी न होने के कारण चालान किया गया.

Published at : 18 Dec 2025 10:29 PM (IST)
AIR Pollution DELHI NEWS
