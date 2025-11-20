दिल्ली: 'मुझे माफ करना, मैंने आपका दिल तोड़ा', 10वीं के छात्र ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर दी जान

नई दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर 10वीं के छात्र ने टीचरों के द्वारा प्रताड़ित होने के बाद अपनी जान दे दी है. छात्र ने कूदकर आत्महत्या कर ली. 16 साल के छात्र ने सुसाइड नोट में लिखा कि मुझे माफ करना, मैंने आपका दिल तोड़ा है. छात्र की मौत पर परिजनों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. छात्र ने स्कूल स्टाफ पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

स्कूल स्टाफ द्वारा प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए 16 साल के छात्र ने आत्महत्या कर ली. इस बीच छात्र के बैग से एक सुसाइड नोट भी मिला है. जिसमें उसने स्कूल के टीचरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है.

छात्र के बैग से मिले सुसाइड नोट में क्या है?

यह घटना मंगलवार (18 नवंबर) की है. छात्र राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर मृत अवस्था में पाया गया. पुलिस द्वारा छात्र के पास से उसका स्कूल बैग बरामद किया गया. छात्र के बैग से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है.

जिसमें उसने लिखा है कि मैं यह कदम स्कूल में हो रहे उत्पीड़न की वजह से उठा रहा हूं. छात्र ने आगे लिखा कि मुझे माफ कर देना मैं यह कदम उठा रहा हूं, लेकिन स्कूल स्टाफ ने मुझे बहुत कुछ कहा है जिससे मुझे यह कदम उठाना पड़ा रहा है.

सुसाइड नोट में छात्र ने अंगदान करने को कहा

इस सुसाइड नोट में छात्र द्वारा आगे लिखा गया कि अगर मेरे शरीर का कोई भी अंग काम करने की स्थिति में रहे तो किसी जरूरतमंद को दान कर देना. मृतक छात्र ने लिखा कि मेरे माता-पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे माफ करना मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया.

छात्र ने आगे लिखते हुए अपने भाई और मां से माफी मांगी है. जिसमें उसने लिखा है कि मैंने आप लोगों का दिल कई बार तोड़ा है, लेकिन अब मैं आखिरी बार और तोड़ रहा हूं.

इसी में छात्र ने स्कूल स्टाफ को लेकर लिखा कि स्कूल के टीचर अभी भी वहां हैं. मैं उनसे क्या कह सकता था. छात्र ने आखिरी इच्छा क जिक्र करते हुए लिखा कि मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिससे किसी भी अन्य छात्र को यह कदम न उठाना पड़े.

छात्र के पिता ने दर्ज कराई एफआईआर

छात्र के पिता द्वारा दी गई एफआईआर में टीचरों पर कई आरोप लगाए गए हैं. पिता ने दी हुई तहरीर में कहा है कि टीचरों के लगातार उत्पीड़न की वजह से छात्र मानसिक तौर पर परेशान हो गया था. पिता ने बताया कि उनके बेटे कई बार टीचरों की शिकायत की थी. उन्होंने कहा कि टीचरों के द्वारा बेटे को डांटना, बेइज्जत किया जाता था.

वहीं छात्र की मौत के बाद छात्र और परिजन स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. परिजनों की मांग है कि छात्र को न्याय मिले और आरोपी स्कूल स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. इस मामले में पुलिस ने कहा कि सुसाइड नोट में किए गए दावों की जांच की जांच की जा रही है. इसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.