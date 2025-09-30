भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा का 94 की उम्र में निधन हो गया. दिल्ली के एम्स अस्पता में वे लंबे समय से भर्ती थे. कल ही प्रधानमंत्री ने प्रो. मल्होत्रा का उल्लेख किया था, जो उनके राजनीतिक योगदान और समाज सेवा को सम्मान देने जैसा था. उनका निधन भारतीय राजनीति और दिल्ली बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति मानी जा रही है.

कौन थे विजय कुमार मल्होत्रा?

विजय कुमार मल्होत्रा का जन्म 3 दिसंबर 1931 को लाहौर, पंजाब (अब पाकिस्तान) में हुआ. वह कविराज खजान चंद के सात बच्चों में चौथे थे. मल्होत्रा भारतीय राजनीति और खेल प्रशासन में अपनी छवि के लिए जाने जाते थे. उन्होंने दिल्ली प्रदेश जनता संघ का अध्यक्ष (1972-1975) और 2 बार दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष (1977-1980, 1980-1984) के रूप में कार्य किया. उनके सक्रिय योगदान के कारण बीजेपी दिल्ली में मजबूती से स्थापित रही.

चुनावी उपलब्धियां और पहचान

मल्होत्रा की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि 1999 के आम चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को भारी मतों से हराना माना जाता है. उन्होंने पिछले 45 सालों में दिल्ली से 5 बार सांसद और 2 बार विधायक के रूप में सेवा दी. 2004 के आम चुनाव में वे दिल्ली से भाजपा के एकमात्र विजयी उम्मीदवार थे. अपने राजनीतिक करियर में मल्होत्रा ने हमेशा साफ़-सुथरी छवि बनाए रखी और सम्मानजनक योगदान दिया.

शिक्षा और सामाजिक कार्य

मल्होत्रा केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि एक शिक्षाविद् भी थे. उन्हें हिंदी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त थी. इसके अलावा वह खेल प्रशासन में भी सक्रिय थे और दिल्ली के शतरंज एवं तीरंदाजी क्लबों के संचालन में शामिल रहे. राजनीति, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उनका योगदान आज भी याद किया जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा.