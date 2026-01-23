दिल्ली में शनिवार को भी बरसेंगे बादल? पढ़ें IMD का अपडेट, जनवरी की बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड

दिल्ली में शुक्रवार (23 जनवरी) को इस साल की पहली बारिश दर्ज की गई. पिछले दो वर्षों में जनवरी में सबसे अधिक बारिश वाला दिन दर्ज किया गया. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक साल के पहले महीने में सबसे अधिक बारिश 30 जनवरी, 2023 को दर्ज की गई थी, जब शहर में 20.4 मिमी बारिश हुई थी. आईएमडी ने शनिवार (24 जनवरी) सुबह के समय आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम धुंध का पूर्वानुमान लगाया है.

शनिवार को न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 7 डिग्री सेल्सियस और 17.0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. आईएमडी के एक वैज्ञानिक ने कहा, "आज की बारिश के कारण कल न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना है."

दिल्ली में 23 जनवरी कहां कितनी हुई बारिश?

शुक्रवार (23 जनवरी) को सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे के बीच दर्ज की गई औसत बारिश अच्छी रही, जिसमें रिज में सबसे अधिक 17.4 मिमी, उसके बाद पालम (14.0 मिमी), लोदी रोड (13.4 मिमी), सफदरजंग (13.2 मिमी) और आयानगर (11.5 मिमी) में बारिश हुई. शुक्रवार की सुबह और दोपहर के शुरुआती घंटों में बारिश की गतिविधि अधिक केंद्रित रही, जबकि दिन के बाद के समय में बहुत कम या न के बराबर बारिश दर्ज की गई.

बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट

ज्यादातर स्टेशनों ने सुबह 8:30 से दोपहर 2:30 बजे के बीच हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की, जिसके बाद बारिश की गतिविधि धीमी हो गई. बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट आई, सफदरजंग में अधिकतम तापमान गिरकर 16.0 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस कम है. यह गुरुवार के अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस से काफी कम है, जब दिल्ली में पिछले सात वर्षों में जनवरी का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया था.

23 जनवरी को न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले चार वर्षों में सबसे अधिक है. राष्ट्रीय राजधानी में इससे अधिक न्यूनतम तापमान 9 जनवरी, 2022 को दर्ज किया गया था, जब तापमान केवल 13.8 डिग्री सेल्सियस तक गिरा था. शुक्रवार को हुई बारिश के उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि सबसे अधिक बारिश सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे के बीच हुई. इस दौरान रिज में 6.0 मिमी, सफदरजंग में 4.6 मिमी, मयूर विहार में 3.5 मिमी, आयानगर में 2.5 मिमी, लोदी रोड में 1.6 मिमी, पालम में 1.4 मिमी और पीतमपुरा और जनकपुरी में 1.0 मिमी बारिश हुई. पूसा और नजफगढ़ के लिए बारिश के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं.