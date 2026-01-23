दिल्ली के कई हिस्सों में वाटर सप्लाई प्रभावित, जल बोर्ड ने लोगों से की ये अपील

राजधानी दिल्ली एक बार फिर पानी की किल्लत से जूझ रही है. पानी की आपूर्ति में रुकावट और नहरों से जुड़े तकनीकी कारणों के चलते शहर के कई हिस्सों में जलापूर्ति प्रभावित हो गई है. दिल्ली जल बोर्ड ने हालात की पुष्टि करते हुए लोगों से अपील की है कि वे इस दौरान पानी का इस्तेमाल सोच-समझकर करें. दिल्ली में पानी की परेशानी की सबसे बड़ी वजह हरियाणा से आने वाली जल आपूर्ति में बदलाव है. हरियाणा के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की ओर से पैरेलल सेल्ही ब्रांच में ब्लाइंड क्लोजर लगाया गया है. इसके चलते 20 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक पानी की सप्लाई व्यवस्था में बदलाव किया गया है.

इस दौरान कच्चे पानी का अधिकतम डायवर्जन सीएलसी से वजीराबाद की तरफ किया जा रहा है. डीएसबी नहर से पर्याप्त पानी न मिलने का सीधा असर दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पर पड़ा है.

वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में घटा उत्पादन

दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक हैदरपुर फेज-1, हैदरपुर फेज-2, बवाना, द्वारका और नांगलोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी का उत्पादन कम करना पड़ा है.

मुनक नहर में रिसाव की वजह से इन प्लांट्स तक पहुंचने वाली जल आपूर्ति बाधित हुई है. इसका नतीजा यह है कि कई इलाकों में लोगों को कम दबाव से पानी मिल रहा है या फिर सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित है.

दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. मरम्मत कार्य तेजी से किए जा रहे हैं और वैकल्पिक डायवर्जन के जरिए पानी की आपूर्ति को संतुलित करने की कोशिश की जा रही है.

बोर्ड ने साफ कहा है कि जब तक हालात पूरी तरह सामान्य नहीं होते, तब तक नागरिकों को पानी का इस्तेमाल बेहद जरूरत के हिसाब से करना चाहिए.



हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी

पानी की समस्या या टैंकर की जरूरत पड़ने पर लोग केंद्रीय कंट्रोल रूम के नंबर 1916, 23527679 और 23634469 पर संपर्क कर सकते हैं. अधिकारियों के अनुसार हरियाणा की ओर से यमुना में अपेक्षा से कम पानी छोड़े जाने के कारण स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई है, हालांकि हालात सामान्य करने के प्रयास लगातार जारी हैं.

इन इलाकों में ज्यादा असर

हैदरपुर फेज-1 से जुड़े पीतमपुरा, शालीमार बाग, लॉरेंस रोड, सरस्वती विहार, मंगोलपुरी, पीरागढ़ी, बुध विहार, सुल्तानपुर, राजा गार्डन, राजौरी गार्डन, हरि नगर, कीर्ति नगर, मायापुरी के कुछ हिस्से, रोहिणी सेक्टर-23 और 29 तथा किराड़ी में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी.

बवाना प्लांट से सुल्तानपुर डबास, कुतुबगढ़, कराला और बवाना में पानी की किल्लत बनी रहेगी. वहीं हैदरपुर फेज-2 से रोहिणी, पश्चिम विहार, जनकपुरी, तिलक नगर, दिल्ली कैंट, पालम, महिपालपुर, वसंत विहार और सदर बाजार में भी सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है. द्वारका प्लांट से पूरे द्वारका क्षेत्र और आईजीआई एयरपोर्ट में भी पानी की परेशानी सामने आ सकती है.