बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार की चेतावनी- 'WFH नियम को 100 परसेंट करो फॉलो, वरना...'

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच रेखा गुप्ता सरकार ने 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम सिस्टम लागू किया था, जिसमें सरकार और निजी सभी कार्यालयों में आधे वर्कफोर्स पर काम करने का आदेश दिया गया था. आज दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने इस नियम पर दोबारा जोर देते हुए इस सख्ती से लागू रखने के निर्देश दिए हैं.

मंत्री कपिल मिश्रा का कहना है कि दिल्ली के सभी सरकारी और निजी विभागों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम लागू है. इस नियम को शत प्रतिशत लागू किया जाए. साथ ही मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर WFH के नियम का उल्लंघन होता है, तो कार्रवाई भी की जा सकती है.

फुल वर्कफोर्स के साथ चलेंगे ये विभाग

रेखा गुप्ता सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने आगे कहा कि CAQM और पर्यावरण विभाग ने कुछ नियम जारी किए थे. कल से 50% ही अटेंडेंस होगी. दिल्ली के सभी प्रतिष्ठानों को 50 फीसदी वर्क फ्रोम होम करना होगा. ये कल से जारी होगा. केवल हेल्थ केयर, अस्पताल, फायर डिपार्टमेंट, जेल, सार्वजनिक परिवहन जैसी सुविधाओं पर किसी तरह की रोक नहीं होगी. बाकी हर जगह यह नियम सख्ती से लागू होगा.

कपिल मिश्रा ने प्रेस कांफ्रेंस में आगे कहा, "दिल्ली में ग्रैप-4 लागू है. श्रम विभाग ने कुछ फैसले लिए हैं. ग्रैप 3 में 16 दिन कंस्ट्रक्शन बंद था. दिल्ली में रजिस्टर मजदूरों को दिल्ली सरकार सीधे खाते में 10000 रुपये देंगे. ग्रेप 4 खत्म होने के बाद भी उसी हिसाब से दिया जाएगा."

AAP पर साधा निशाना

बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की. इसको लेकर मंत्री कपिल मिश्रा ने विपक्षी दल आप को घेरा. उन्होंने कहा, "अरविंद केजरीवाल हर साल एक महीने की छुट्टी पर क्यों भाग जाते थे, बताएं? आज जब एक महिला मुख्यमंत्री लगातार काम कर रही हैं तो उनके साथ अपने छुटपइयां नेता से बदसलूकी करा रहे हैं. ये दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता देख रही है और इसका जवाब देगी."