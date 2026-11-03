दिल्ली में प्रदूषण की समस्या सिर्फ पर्यावरणीय नहीं, बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक टकराव बन चुकी है. राजधानी की हवा 'बेहद खराब' से 'गंभीर' कैटेगरी में पहुंच चुकी है. इस बीच ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत लागू किए गए उपायों ने नई परेशानी खड़ी कर दी है. दिल्ली बॉर्डर पर बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर घंटो जाम लगा दिया.

आखिर इस तस्वीर को समझने के लिए 'साइंस' और 'सियसत' दोनों को समझना जरूरी है...

GRAP का नियम क्या है और बॉर्डर पर हालात कितने खराब?

दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक के लिए एक सख्त नियम लागू किया है. इसके तहत दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड सभी पेट्रोल और डीजल वाहन, जो BS-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते, उनकी राजधानी में एंट्री पर पूरी तरह रोक है. इलेक्ट्रिक, CNG और BS-6 मानक वाले वाहनों को इससे छूट दी गई है.

इस नियम को लागू करने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर सख्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. दिल्ली-हरियाणा और दिल्ली-यूपी बॉर्डर के आया नगर, अफसरा बॉर्डर, सीमापुरी, राजोकरी, धौला कुआं और गाजीपुर जैसे प्रमुख चेकपॉइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट की टीमें तैनात हैं. यहां वाहनों के दस्तावेज और उत्सर्जन मानकों की जांच की जा रही है और नियम का उल्लंघन करने वालों को वापस लौटाया जा रहा है.

इस सख्ती की वजह से दिल्ली-गुरुग्राम, दिल्ली-नोएडा और दिल्ली-गाजियाबाद जैसे प्रमुख मार्गों पर भारी ट्रैफिक जाम लग रहा है. NH-48 पर सिरहौल टोल प्लाजा के पास तो कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग रही हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ पहले दिन ही 1,539 से ज्यादा गाड़ियों को बॉर्डर से वापस लौटाया गया और 68 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया.

क्या सिर्फ वाहन प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं?

यही वह बिंदु है जहां प्रशासनिक फैसले की 'साइंटिफिक बेस' पर सवाल उठने लगते हैं, जबकि दिल्ली सरकार वाहनों की एंट्री रोक रही है. आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा वाहनों से नहीं आता है:

पराली जलाना: पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं दिल्ली के प्रदूषण में 40% तक का योगदान देती हैं.

पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं दिल्ली के प्रदूषण में 40% तक का योगदान देती हैं. स्थानीय कारण: निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और औद्योगिक गतिविधियां भी प्रदूषण के बड़े स्रोत हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में यही तर्क दिया गया कि बाहरी राज्यों की गाड़ियों पर पूरी तरह रोक लगाना एक 'असंगत' कदम है. याचिका में सवाल उठाया गया कि जब दिल्ली में रजिस्टर्ड पुराने (BS-4) वाहन चल सकते हैं, तो बाहरी राज्यों के समान वाहनों को क्यों रोका जा रहा है? यह भेदभाव सिर्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पर है, जबकि प्रदूषण तो हर गाड़ी से समान रूप से निकलता है.

हर 10 अंकों के AQI पर बढ़ती मौतें

प्रदूषण पर बहस के बीच सबसे बड़ी अनदेखी कीमत आम लोगों की सेहत है. एक सरकारी अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली में AQI के हर 10 अंक बढ़ने पर दिल के दौरे से अस्पताल में भर्ती होने और मौतों की संख्या में 1.8% की बढ़ोतरी होती है.

दिल्ली में PM 2.5 का स्तर अक्सर 300 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा हो जाता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सुरक्षित सीमा से करीब 20 गुना ज्यादा है. पिछले साल यह स्तर 846 तक पहुंच गया था, जो WHO के मानक से 56 गुना ज्यादा था. द लांसेट की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, 2009 से 2019 के बीच भारत में वायु प्रदूषण से 38 लाख मौतें जुड़ी थीं.

'समाधान' बनाम 'समस्या' का दुष्चक्र

दिल्ली में प्रदूषण की समस्या इतनी जटिल है कि सिर्फ वाहनों की एंट्री रोकना या ऑड-ईवन लागू करना इसका पूरा समाधान नहीं हो सकता. जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑड-ईवन जैसे उपाय 'आपातकालीन' हो सकते हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाईकोर्ट ने BS-6 की रोक पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सबक यह है कि दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए एक 'व्यापक योजना' की जरूरत है, न कि ऐसे फैसलों की जो एक समस्या को खत्म करने के चक्कर में दूसरी समस्या पैदा कर दें. जब तक पराली जलाने, औद्योगिक उत्सर्जन और निर्माण धूल जैसे बड़े कारणों पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक सिर्फ बॉर्डर पर गाड़ियां रोकना एक 'आधा-अधूरा समाधान' ही रहेगा, जो नागरिकों को परेशानी के अलावा कुछ नहीं देगा.