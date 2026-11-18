दिल्ली हाई कोर्ट ने सात लोगों की बेरहमी से हत्या करने के दोषी को उम्रकैद में राहत देने से इनकार कर दिया है. सात लोगों की बेरहमी से हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए जितेंद्र उर्फ जीतू नैनसिंह गेहलोत को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति के उस फैसले को चुनौती देने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी है जिसमें उसकी फांसी की सजा को उम्रकैद में तो बदल दिया गया था लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया गया था कि उसे अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक जेल में ही रहना होगा.

उसे किसी भी तरह की सजा में छूट यानी रिमिशन का लाभ नहीं मिलेगा. अदालत ने साफ कहा कि संविधान के तहत राष्ट्रपति को किसी दोषी को उसकी पूरी प्राकृतिक जिंदगी तक जेल में रखने का आदेश देने का अधिकार है.

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राष्ट्रपति के फैसले में दखल देने से हाईकोर्ट का इनकार

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रवींद्र डुडेजा की बेंच ने कहा कि राष्ट्रपति ने दया याचिका पर फैसला लेते समय सभी जरूरी तथ्यों और संबंधित दस्तावेजों पर विचार किया था. ऐसे में अदालत सिर्फ इसलिए राष्ट्रपति के फैसले को नहीं बदल सकती कि वह खुद इस मामले में कोई दूसरा फैसला ले सकती थी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हाईकोर्ट राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ अपील सुनने वाली अदालत बन जाए.

फांसी से राहत मिली, लेकिन जिंदगी भर जेल में रहने की शर्त

यह मामला जितेंद्र उर्फ जीतू नैनसिंह गेहलोत की याचिका से जुड़ा था. उसने राष्ट्रपति के 18 सितंबर 2016 के आदेश को चुनौती दी थी. राष्ट्रपति ने उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था लेकिन शर्त रखी थी कि वह अपनी पूरी प्राकृतिक जिंदगी जेल में बिताएगा. उसे किसी भी सरकारी प्राधिकरण की ओर से आगे सजा में छूट नहीं दी जाएगी. दोषी का कहना था कि मौत की सजा को सामान्य उम्रकैद में बदला जाना चाहिए था ताकि कानून के तहत उसे मिलने वाली रिमिशन यानी सजा में छूट का लाभ भी मिल सके.

एक परिवार के सात लोगों की हत्या से दहल उठा था पुणे

जितेंद्र गेहलोत को अगस्त 1994 में पुणे में एक परिवार के घर पर हुई बेहद खौफनाक वारदात में दोषी ठहराया गया था. इस वारदात में परिवार के सात सदस्यों और उनसे जुड़े लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. मरने वालों में पांच महिलाएं और दो बच्चे शामिल थे. इनमें एक महिला गर्भवती भी थी यह हत्याएं घर में लूटपाट के दौरान की गई थीं. मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा था..सुप्रीम कोर्ट ने इस अपराध को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की श्रेणी में माना था जिनमें मौत की सजा दी जा सकती है..

15 साल तक राष्ट्रपति के पास लंबित रही दया याचिका

दोषी ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि उसकी दया याचिका पर फैसला लेने में 15 साल से ज्यादा की देरी हुई. उसने जून 2001 में दया याचिका दाखिल की थी लेकिन राष्ट्रपति ने 18 सितंबर 2016 को इस पर फैसला लिया. इस देरी के अलावा उसने जेल में लंबे समय तक एकांत कारावास में रखे जाने का मुद्दा भी उठाया. उसका कहना था कि इन परिस्थितियों को देखते हुए उसकी सजा को सामान्य उम्रकैद में बदला जाना चाहिए और उसे कानून के तहत मिलने वाली छूट का लाभ भी मिलना चाहिए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि दया याचिका पर फैसला लेने में असाधारण रूप से लंबा समय लगा. अदालत ने कहा कि 15 साल से अधिक की इस देरी के कारण दोषी इतने लंबे समय तक फांसी की सजा के साये में रहा. यह अपने आप में ऐसा आधार हो सकता था जिस पर मौत की सजा को उम्रकैद में बदला जा सकता था. हालांकि, अदालत ने यह भी पाया कि राष्ट्रपति इस देरी से पूरी तरह अवगत थे. राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर तत्कालीन अटॉर्नी जनरल से भी राय मांगी थी. इसलिए केवल देरी के आधार पर राष्ट्रपति के फैसले को गलत नहीं ठहराया जा सकता.

अटॉर्नी जनरल और गृह मंत्रालय की राय भी थी अलग-अलग

अदालत के सामने यह तथ्य भी आया कि तत्कालीन अटॉर्नी जनरल ने दोषी की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की सिफारिश की थी जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसकी दया याचिका खारिज करने की सलाह दी थी. राष्ट्रपति ने दोनों पक्षों की राय पर विचार करने के बाद बीच का रास्ता अपनाया उसकी फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया लेकिन यह शर्त लगा दी गई कि वह अपनी बाकी पूरी जिंदगी जेल में ही बिताएगा और उसे किसी तरह की रिमिशन नहीं मिलेगी हाईकोर्ट ने माना कि राष्ट्रपति ने सभी संबंधित पहलुओं पर विचार करने के बाद ही यह फैसला लिया था.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी दिया हवाला

हाईकोर्ट ने कहा कि किसी दोषी को उसकी पूरी प्राकृतिक जिंदगी तक बिना किसी रिमिशन के जेल में रखने की सजा देना कानूनन गलत नहीं है..सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक मामले में भी इस तरह की सजा को मान्यता दी थी. अदालत के मुताबिक अपराध की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए असाधारण मामलों में दोषी को उसकी आखिरी सांस तक जेल में रखने का आदेश दिया जा सकता है. ऐसी सजा को सिर्फ इस आधार पर असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता कि इसमें सजा में छूट का रास्ता बंद कर दिया गया है.

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राष्ट्रपति के फैसले की समीक्षा की सीमा भी समझाई

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान के आर्टिकल 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को दया याचिकाओं पर फैसला लेने का अधिकार है. हालांकि, उनके फैसले पूरी तरह न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं हैं. अगर फैसला लेते समय जरूरी तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया हो गलत नीयत से अधिकार का इस्तेमाल हुआ हो, अप्रासंगिक बातों को आधार बनाया गया हो या जरूरी तथ्यों को नजरअंदाज किया गया हो, तो अदालत उसमें दखल दे सकती है लेकिन इस मामले में राष्ट्रपति के सामने सभी जरूरी जानकारियां मौजूद थीं और उन्होंने उन पर विचार करने के बाद फैसला लिया था.

जज ने कहा- राष्ट्रपति की जगह खुद फैसला नहीं कर सकता कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा और अपील में बड़ा अंतर होता है. हाई कोर्ट यह देख सकता है कि राष्ट्रपति ने कानून के मुताबिक और सभी जरूरी तथ्यों पर विचार करके फैसला लिया या नहीं लेकिन अदालत राष्ट्रपति की जगह बैठकर यह तय नहीं कर सकती कि दया याचिका पर कौन सा फैसला बेहतर होता. जब यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति ने सभी जरूरी पहलुओं पर विचार किया था तो केवल इस आधार पर आदेश में दखल नहीं दिया जा सकता कि अदालत शायद कोई दूसरा फैसला लेती. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने गेहलोत की याचिका खारिज कर दी.