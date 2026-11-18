दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण में हल्का सुधार देखते हुए ग्रैप-3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं. अब बच्चों के स्कूलों में रेगुलर क्लास दोबारा शुरू हो गए हैं. दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा 17 नवंबर 2026 को जारी सर्कुलर के अनुसार, दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में अब सभी विद्यार्थियों की कक्षाएं सामान्य रूप से स्कूल परिसर में यानी ऑफलाइन मोड में संचालित होंगी.

दिल्ली नगर निगम (MCD), NDMC और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के स्कूलों पर भी यह आदेश लागू होगा. स्कूलों को तत्काल प्रभाव से आदेश लागू करने और इसकी जानकारी विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं.

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17 नवंबर को दिल्ली की सबसे साफ हवा

जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में बीते मंगलवार (17 नवंबर) को नवंबर की अब तक की सबसे साफ हवा दर्ज की गई. वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 204 रहा. हालांकि, यह भी 'खराब' श्रेणी में ही आता है. इस बीच, शहर में इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी सुबह रही और सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

इससे पहले दिल्ली में 31 अक्टूबर को AQI 117 दर्ज किया गया था, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है. आंकड़े दर्ज करने वाले 58 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 31 ‘खराब’ श्रेणी में रहे, 26 में वायु गुणवत्ता ‘मध्यम’ दर्ज की गई, जबकि एक केंद्र, सिरीफोर्ट में 303 एक्यूआई के साथ वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रही.

दिवाली के पहले से खराब है दिल्ली की हवा

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में नवंबर के अधिकांश समय धुंध छाई रही और प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहा. दिवाली से पहले और बाद, दोनों ही अवधि में वायु गुणवत्ता खराब हुई. मंगलवार को दर्ज एक्यूआई से लंबे समय से खराब वायु गुणवत्ता का सामना कर रहे लोगों को कुछ राहत मिली. शहर में पीएम 2.5 प्रमुख प्रदूषक बना रहा.

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