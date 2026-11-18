दिल्ली नगर निगम (MCD) ने संपत्ति कर (Property Tax) जमा नहीं करने वाले बकायेदारों के खिलाफ अभियान के तहत संपत्ति कर की बकाया राशि वसूलने के लिए नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है. उत्तर-पश्चिम जोन के विजय विहार फेज-II में करीब 30.88 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने पर पांच कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया.

नगर निगम की ओर से संबंधित संपत्ति मालिकों को पहले कई बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी भुगतान नहीं होने पर निगम ने सख्ती बरतते हुए सभी पांच सम्पत्तियों को सील कर दिया है. ये सभी संपत्तियां विजय विहार फेज-II में स्थित व्यावसायिक परिसरों से जुड़ी हैं.

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नोटिस के बाद भी नहीं जमा किया टैक्स

नगर निगम के मुताबिक, पांचों संपत्तियों पर कुल करीब 30.88 लाख रुपये का संपत्ति कर बकाया था. बकाया राशि जमा कराने के लिए संपत्ति मालिकों को एक से अधिक बार नोटिस जारी किए गए. उन्हें टैक्स चुकाने के लिए पर्याप्त मौके भी दिए गए. इसके बावजूद संबंधित मालिकों ने बकाया रकम जमा नहीं कराई.

इसके बाद निगम ने सीलिंग की कार्रवाई की. इस कार्रवाई के साथ एमसीडी ने साफ कर दिया है कि संपत्ति कर के भुगतान में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ आगे भी कदम उठाए जाएंगे.

संपत्ति मालिकों को निगम की चेतावनी

दिल्ली नगर निगम ने सभी संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के भीतर अपना संपत्ति कर जमा कर दें. निगम के अनुसार, प्रॉपर्टी टैक्स भरना केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि हर संपत्ति मालिक की कानूनी जिम्मेदारी है.

बकाया कर का भुगतान नहीं करने पर डीएमसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई हो सकती है. इसमें संपत्ति को जब्त करने से लेकर उसे सील करने तक की कार्रवाई शामिल है.

राजस्व वसूली के लिए जारी रहेगा अभियान

एमसीडी का कहना है कि संपत्ति कर के नियमों का पालन सुनिश्चित करना और निगम के राजस्व की समय पर वसूली करना उसकी प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. विजय विहार फेज-II में पांच व्यावसायिक संपत्तियों पर हुई कार्रवाई उन संपत्ति मालिकों के लिए भी चेतावनी है, जिन्होंने अब तक अपना बकाया टैक्स जमा नहीं किया है. निगम ने स्पष्ट किया है कि समय पर भुगतान नहीं होने की स्थिति में संबंधित संपत्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

आपको बताते चलें कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके घर, दुकान या दूसरी संपत्ति का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, तो आपके लिए राहत की खबर है. दिल्ली नगर निगम (MCD) ने सुनीयो 2.0 माफी योजना के तहत टैक्स जमा करने की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है. इससे बकाया टैक्स चुकाने और ब्याज व जुर्माना से राहत पाने के लिए लोगों को तीन महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है तो इसका लाभ उठाएं.

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