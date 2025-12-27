दिल्ली में और जहरीली हुई हवा, कई इलाकों में AQI का स्तर खतरनाक, रविवार को कैसा रहेगा मौसम?

राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार (27 दिसंबर) को वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई और यह ‘गंभीर’ श्रेणी के करीब पहुंच गई, जहां औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 385 दर्ज किया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही, शहरभर में कम से कम 20 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों ने गंभीर श्रेणी में दर्ज कीं. दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक शाम चार बजे 385 रहा, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है जबकि शुक्रवार को यह 332 था.

सीपीसीबी के अनुसार गुरुवार को शाम चार बजे एक्यूआई 234 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है. शहर में बुधवार और बृहस्पतिवार को हवा की गुणवत्ता अपेक्षाकृत बेहतर रही, लेकिन शुक्रवार से प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा और एक्यूआई गंभीर श्रेणी के करीब पहुंच गई. राजधानी में स्थित 40 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 20 केंद्रों पर एक्यूआई 400 से ऊपर दर्ज किया गया.

किन इलाकों में गंभीर श्रेणी में रहा AQI का स्तर

सीपीसीबी के ‘समीर ऐप’ के आंकड़ों के अनुसार, इनमें शादीपुर, विवेक विहार, अशोक नगर, बावना, चांदनी चौक, डीटीयू, द्वारका, आईटीओ और मुंडका आदि केंद्र शामिल हैं. सीपीसीबी के अनुसार, एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है.

प्रदूषण में गाड़ियों से उत्सर्जन का कितना योगदान?

वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस) के आंकड़ों से पता चला कि शनिवार को दिल्ली में प्रदूषण के कुल स्तर में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का सबसे बड़ा योगदान था, जो 16.2 प्रतिशत था. इसके बाद दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में उद्योगों से होने वाला उत्सर्जन (8.5 प्रतिशत), आवासीय उत्सर्जन (4 प्रतिशत) और बायोमास जलाने से होने वाला उत्सर्जन (1.6 प्रतिशत) रहा.

आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता रहेगी खराब

आंकड़ों के अनुसार, एनसीआर जिलों में, दिल्ली के प्रदूषण स्तर में सबसे अधिक योगदान हरियाणा के झज्जर का रहा, जो 17.5 प्रतिशत था, इसके बाद सोनीपत (5.8 प्रतिशत) और रोहतक (5.6 प्रतिशत) का स्थान रहा.पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रहने की आशंका है. इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक था जबकि न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा.

28 दिसंबर को कैसा रहेगा मौसम

आईएमडी ने रविवार को न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है. सुबह और शाम के समय हल्की से लेकर घनी धुंध छाने का अनुमान है.