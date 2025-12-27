दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इंटर स्टेट बस चोर मोहम्मद फारमान को गिरफ्तार किया है. आरोपी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का रहने वाला है और कर्नाटक के कुंडापुर थाना क्षेत्र में हुई 10 किलो चांदी और 3 लाख रुपये नकद की चोरी के मामले में वांछित था. इस संबंध में कर्नाटक पुलिस ने दिल्ली क्राइम ब्रांच से मदद मांगी थी.

दिल्ली पुलिस ने ख़ुफिया जानकारी पर की कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक आरोपी काफी समय से दिल्ली और आसपास के इलाकों में छिपकर रह रहा था. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने स्थानीय मुखबिरों को सक्रिय किया और टेक्निकल निगरानी के जरिए उसकी गतिविधियों पर नजर रखी. 26 दिसंबर 2025 को पुख्ता सूचना मिली कि आरोपी गुरुग्राम के NHAI टोल प्लाजा के पास आने वाला है. टीम ने रणनीति के तहत गुरुग्राम में जाल बिछाया और कड़ी निगरानी के बाद आरोपी मोहम्मद फारमान को दबोच लिया. गिरफ्तारी के बाद उसकी पहचान और आपराधिक रिकॉर्ड की पुष्टि की गई.

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने किया अहम खुलासा

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह एक संगठित अंतरराज्यीय गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में चलती बसों में चोरी और डकैती की वारदातों को अंजाम देता था. गिरोह के सदस्य खुद को यात्री या बस स्टाफ बताकर बसों में सफर करते थे और यात्रियों के सामान पर नजर रखते थे. खासतौर पर तड़के 3 से 5 बजे के बीच, जब अधिकतर यात्री सो रहे होते थे. चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता था.

आरोपी पहले भी कर्नाटक में डकैती की कोशिश और अन्य संगीन मामलों में शामिल रह चुका है. साल 2022 में उसे बेंगलुरु पुलिस ने डकैती की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया था. बार-बार और अलग-अलग राज्यों में अपराध करने के चलते उसे आदतन और शातिर अपराधी माना जा रहा है.