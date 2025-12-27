दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन 'आघात 3.0' से हड़कंप, 966 लोग डिटेन, हथियार और नशे का सामान भी बरामद

न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले दिल्ली पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए ऑपरेशन आघात 3.0 को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. इस अभियान के तहत 966 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपराधियों के पास से हथियारों के साथ-साथ नशे का सामान भी बरामद किया. इस ऑपरेशन का मकसद शहर में शांति बनाए रखना और संगठित अपराध, नशे के कारोबार, अवैध शराब, जुआ और आदतन अपराधियों पर लगाम कसना था.

दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए कई अपराधी

दिल्ली पुलिस के इस विशेष अभियान के दौरान कुल 966 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 331 आरोपियों को दिल्ली आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट और जुआ अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया. वहीं 504 लोगों पर निवारक कार्रवाई की गई. पुलिस ने 116 घोषित बदमाशों को भी टारगेटेड कार्रवाई में पकड़ा. कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध सामान बरामद किया गया.



कई हथियार और नशे का सामान बरामद

पुलिस ने 21 देसी पिस्तौल, 20 जिंदा कारतूस और 27 चाकू, 12,258 क्वार्टर अवैध शराब, 6.01 किलो गांजा और जुआरियों से 2.36 लाख नकद बरामद किए. इसके अलावा 310 मोबाइल फोन, 6 दोपहिया वाहन और 1 चारपहिया वाहन भी बरामद किए गए. 05 ऑटो लिफ्टर, 10 संपत्ति अपराधी और 04 भगोड़े अपराधी (PO) भी गिरफ्तार किए गए.



ऑपरेशन में 600 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने लिया हिस्सा

दिल्ली पुलिस के इस ऑपरेशन में 600 से अधिक पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 'ऑपरेशन आघात' अब हर महीने चलाया जाएगा ताकि अपराध की जड़ पर लगातार चोट की जा सके. आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई और दिल्ली से बाहर करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है.

पुलिस अधिकारियों मुताबिक इन मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 111 और 112 सहित कड़े कानूनी प्रावधानों को लागू किया जाएगा. इसके साथ ही बार-बार अपराध में शामिल होने वाले अपराधियों पर सख्त कार्रवाई को लेकर भी विचार किया जा रहा है.