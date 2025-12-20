हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, दो सगे भाई गिरफ्तार, भारी मात्रा में चरस बरामद

दिल्ली में ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, दो सगे भाई गिरफ्तार, भारी मात्रा में चरस बरामद

Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए दो भाइयों, रितांशु और रिदम गुंड को गिरफ्तार किया. उनके पास से चरस, टीएचसी और ओजी बरामद हुई.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Dec 2025 11:03 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय एक ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफ़ाश किया है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में चरस, टीएचसी और ओजी बरामद हुई है. आरोपियों की पहचान हरि नगर निवासी रितांशु गुंड और रिदम गुंड के रूप में हुई है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 17 दिसंबर 2025 को क्राइम ब्रांच को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ ड्रग तस्कर कार के जरिए तिहाड़ जेल रोड जनकपुरी इलाके में नशीले पदार्थों की सप्लाई करने आ रहे हैं. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अहम रणनीति बनाई . दिल्ली पुलिस टीम ने तिहाड़ जेल रोड पर संदिग्ध कार को रोका लेकिन चालक ने तेज रफ्तार में भागने की कोशिश की.

पुलिस टीम ने पीछा कर कार को घेर लिया और उसमें सवार दोनों युवकों को काबू कर लिया. तलाशी के दौरान उनके पास से 1.068 किलो चरस, 98 ग्राम टीएचसी और 174 ग्राम ओजी बरामद हुई. इसके अलावा नशीले पदार्थों की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार को भी जब्त कर लिया गया.

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने किया खुलासा

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में NDPS एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. दिल्ली पुलिस जांच में सामने आया है कि रितांशु पहले अपने पिता के साथ भारी वाहनों के स्पेयर पार्ट्स के कारोबार में मदद करता था लेकिन आसान पैसे के लालच में नशे के धंधे में उतर गया. उसका छोटा भाई रिदम, जो हरियाणा के सोहना स्थित एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, भी उसके साथ इस अवैध काम में शामिल हो गया.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस इस मामले में अब आरोपियों पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि इन दोनों के साथ और कितने लोग इस पूरे सिंडिकेट में शामिल है, और यह पूरा कारोबार दिल्ली एनसीआर में कितना एक्टिव था.

और पढ़ें
Published at : 20 Dec 2025 11:03 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE DELHI CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
बॉलीवुड
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
Advertisement

वीडियोज

750 बोरी मिलावटी भुना चना बरामद, स्वास्थ्य के लिए खतरा!
यूपी की सियासत में 'कोडीन भैया' कौन?
OBC आरक्षण में लूट..किसने दी छूट? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
घनघोर गोलाबारी..दहशत भारी !
योगी-अखिलेश में तकरार, माफिया से किसके जुड़े तार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
बॉलीवुड
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ट्रेंडिंग
डेंगू का डर इतना कि मच्छर पकड़कर नगर निगम ऑफिस पहुंच गया युवक, अफसर भी रह गए हैरान- यूजर्स ने लिए मजे
डेंगू का डर इतना कि मच्छर पकड़कर नगर निगम ऑफिस पहुंच गया युवक, अफसर भी रह गए हैरान- यूजर्स ने लिए मजे
जनरल नॉलेज
Petrol Diesel Expiry Date: क्या पेट्रोल और डीजल की भी होती है एक्सपायरी, जानें कब तक कर सकते हैं स्टोर
क्या पेट्रोल और डीजल की भी होती है एक्सपायरी, जानें कब तक कर सकते हैं स्टोर
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget