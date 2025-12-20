दिल्ली में ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, दो सगे भाई गिरफ्तार, भारी मात्रा में चरस बरामद

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय एक ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफ़ाश किया है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में चरस, टीएचसी और ओजी बरामद हुई है. आरोपियों की पहचान हरि नगर निवासी रितांशु गुंड और रिदम गुंड के रूप में हुई है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 17 दिसंबर 2025 को क्राइम ब्रांच को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ ड्रग तस्कर कार के जरिए तिहाड़ जेल रोड जनकपुरी इलाके में नशीले पदार्थों की सप्लाई करने आ रहे हैं. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अहम रणनीति बनाई . दिल्ली पुलिस टीम ने तिहाड़ जेल रोड पर संदिग्ध कार को रोका लेकिन चालक ने तेज रफ्तार में भागने की कोशिश की.

पुलिस टीम ने पीछा कर कार को घेर लिया और उसमें सवार दोनों युवकों को काबू कर लिया. तलाशी के दौरान उनके पास से 1.068 किलो चरस, 98 ग्राम टीएचसी और 174 ग्राम ओजी बरामद हुई. इसके अलावा नशीले पदार्थों की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार को भी जब्त कर लिया गया.

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने किया खुलासा

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में NDPS एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. दिल्ली पुलिस जांच में सामने आया है कि रितांशु पहले अपने पिता के साथ भारी वाहनों के स्पेयर पार्ट्स के कारोबार में मदद करता था लेकिन आसान पैसे के लालच में नशे के धंधे में उतर गया. उसका छोटा भाई रिदम, जो हरियाणा के सोहना स्थित एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, भी उसके साथ इस अवैध काम में शामिल हो गया.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस इस मामले में अब आरोपियों पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि इन दोनों के साथ और कितने लोग इस पूरे सिंडिकेट में शामिल है, और यह पूरा कारोबार दिल्ली एनसीआर में कितना एक्टिव था.