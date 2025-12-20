हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRविंटर रोज शो में दिखेगा गुलाबों का जलवा, खुशबू और रंगों से सजेगा दिल्ली का रोज गार्डन

विंटर रोज शो में दिखेगा गुलाबों का जलवा, खुशबू और रंगों से सजेगा दिल्ली का रोज गार्डन

Winter Rose Show: चाणक्यपुरी में 20 से 21 दिसंबर को शीतकालीन गुलाब प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी. जहां देशभर के संस्थान गुलाबों की विविध किस्में, रचनात्मक गतिविधियां और प्रतियोगिताएं प्रस्तुत करेंगे.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 20 Dec 2025 09:23 PM (IST)
Preferred Sources

सर्दियों की हल्की धूप, रंग-बिरंगे गुलाब और खुशबू से महकता माहौल कुछ ऐसा ही नजारा इस वीकेंड नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में देखने को मिलेगा. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और रोज सोसाइटी ऑफ इंडिया मिलकर इंडिया-अफ्रीका फ्रेंडशिप रोज गार्डन में शीतकालीन गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं. यह आयोजन गुलाब प्रेमियों के लिए एक खास अनुभव बनने जा रहा है. आज 20 और कल 21 दिसंबर को होने वाला यह आयोजन सर्दियों के मौसम में गुलाबों की खूबसूरती को करीब से देखने का शानदार मौका होगा.

गुलाब प्रदर्शनी का उद्घाटन आज शनिवार (20 दिसंबर) को किया जाएगा. इसके बाद 21 दिसंबर 2025 को अलग-अलग श्रेणियों में चुने गए सर्वश्रेष्ठ गुलाबों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होगा. पालिका परिषद ने आम लोगों को इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आमंत्रित किया है. आज 20 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक और कल 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दर्शक इस गुलाबी दुनिया का आनंद ले सकेंगे.

प्रदर्शनी में दिल्ली और बाहर के संस्थान लेंगे हिस्सा

इस प्रदर्शनी में दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों से कई संस्थान भाग लेंगे. एनडीएमसी के साथ-साथ पीजीआई चंडीगढ़, आईएआरआई-पूसा और अन्य संस्थान अपने बेहतरीन गुलाब और गमलों में लगे फूलों वाले पौधों को अलग-अलग वर्गों में प्रदर्शित करेंगे.

एनडीएमसी की इस गुलाब प्रदर्शनी में गमलों में लगे गुलाब, हाइब्रिड टी, फ्लोरिबुंडा, मिनिएचर, पॉलीएंथा और अन्य किस्मों के कटे हुए फूल मुख्य आकर्षण होंगे. गुलाबों की विविधता दर्शकों को उनकी खूबसूरती और अलग-अलग रंगों से रूबरू कराएगी.

आयोजन में कई रचनात्मक गतिविधियां होंगी शामिल

इस आयोजन में केवल गुलाब ही नहीं बल्कि कई रचनात्मक गतिविधियां भी शामिल होंगी. पालिका परिषद के स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता, वैल्यू-एडेड गुलाब प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन, कलात्मक गुलदस्ते, मालाएं और इकेबाना अरेंजमेंट भी दर्शकों को आकर्षित करेंगे.

गुलाब प्रेमियों के लिए बातचीत और सीखने का मंच

विंटर रोज शो आगंतुकों के लिए एक सुकून भरा अनुभव साबित होगा. यहां लोग फूलदानों और गमलों में सजे गुलाबों के बीच प्रतियोगिता देख सकेंगे और रोज गार्डन की प्राकृतिक सुंदरता के बीच कुछ पल सुकून के बिता सकेंगे. यह प्रदर्शनी गुलाब पसंद करने वालों के लिए अनुभव साझा करने और आपसी बातचीत का बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनेगी. भागीदार हों या आगंतुक, सभी के लिए यह आयोजन तेज-तर्रार जीवनशैली के बीच आराम और खुशी का एहसास कराएगा.

प्यार और खूबसूरती का प्रतीक है गुलाब

गुलाब को कुदरत की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक माना जाता है. अपने अनगिनत आकार, रंग, खुशबू और पत्तियों के कारण गुलाब दुनिया भर में पसंद किया जाता है और लंबे समय से यह प्यार, सुंदरता और शान का प्रतीक भी रहा है.

ये भी पढ़िए- सपा सांसद डिंपल यादव बोलीं- 'मनरेगा के नाम बदलना महात्मा गांधी का अपमान'

Published at : 20 Dec 2025 09:23 PM (IST)
Tags :
NDMC Rose Garden DELHI NEWS
और पढ़ें
