राष्ट्रीय राजधानी के साउथ ईस्ट जिले की टीम ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हुई बड़ी कार्रवाई में 25 बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इनमें से 2 को दिल्ली से और 23 को कानपुर देहात से पकड़ा गया. ये सभी पिछले करीब 8 साल से भारत में बिना किसी वैध दस्तावेज के रह रहे थे.

साउथ ईस्ट जिला पुलिस की बांग्लादेशी सेल ने हाल के दिनों में अवैध रूप से रह रहे लोगों पर नजर रखना शुरू किया था. टीम ने स्थानीय सूत्रों से जानकारी जुटाई और उन जगहों पर रेड की जहां ऐसे लोग रहते हैं.

कानपुर देहात में रहते है रिश्तेदार

पहली सफलता तब मिली जब पुलिस ने राजधानी में घुसने की कोशिश कर रहे हसन शेख और अब्दुल शेख को पकड़ लिया. पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि वे पश्चिम बंगाल बॉर्डर से गैरकानूनी तरीके से भारत आए थे. उन्होंने ये भी बताया कि उनके कुछ रिश्तेदार और साथी कानपुर देहात में रहते है.

बिना पासपोर्ट और वीजा के रह रहे थे भारत में

इस जानकारी के बाद पुलिस टीम ने तुरंत यूपी के कानपुर देहात में दबिश दी. 20 सितंबर की देर रात हुई रेड में 23 और बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार किए गए सभी 25 लोग बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में रह रहे थे.

फिलहाल इन्हें एमसीडी कम्युनिटी टेंपरेरी डिटेंशन सेंटर, सराय काले खां भेजा गया है. यहां से इन्हें कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा. पुलिस की शुरुआती जांच से पता चला है कि ये सभी लोग अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे है और ज्यादातर कबाड़ी, खेतिहर मज़दूर या दिहाड़ी कामगार के रूप में काम करते थे.

बता दें कि पिछले कुछ समय में बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में आए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. दिल्ली-एनसीआर में पुलिस ने पिछले कुछ समय में कई कार्रवाई की है.