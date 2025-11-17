दिल्ली में 3 मेट्रो स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार (16 नवंबर) को पीतमपुरा इलाके में 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलने का ऐलान किया. उनका कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और स्थानीय अस्मिता को सम्मान देने के लिए उठाया जा रहा है. सीएम गुप्ता ने यह घोषणा हैदरपुर गांव में आयोजित ‘श्रेष्ठ भारत संपर्क यात्रा’ कार्यक्रम के दौरान की.

यह यात्रा 1962 के रेजांग ला युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में आयोजित की गई थी. उस युद्ध में 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 114 जवानों ने अपना बलिदान दिया था. कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम गुप्ता ने कहा कि हैदरपुर गांव आज विकासशील दिल्ली की पहचान बन रहा है, जहां परंपरा और आधुनिकता दोनों का संतुलन देखने को मिलता है.

इन स्टेशनों के होंगे नए नाम

मुख्यमंत्री ने अपने ‘एक्स’ पोस्ट में 3 मेट्रो स्टेशनों के प्रस्तावित नए नाम भी साझा किए.

क्यूयू ब्लॉक में प्रस्तावित उत्तरी पीतमपुरा स्टेशन का नया नाम उत्तरी पीतमपुरा-प्रशांत विहार मेट्रो स्टेशन होगा.

प्रस्तावित पीतमपुरा उत्तर मेट्रो स्टेशन का नया नाम हैदरपुर गांव मेट्रो स्टेशन होगा.

मौजूदा पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन किया जाएगा.

मुख्यमंत्री का कहना है कि इन बदलावों से स्थानीय निवासियों को जगह की पहचान और इतिहास से ज्यादा जुड़ाव महसूस होगा.

इलाके में तेजी से हो रहा विकास कार्य

सीएम गुप्ता ने यह भी बताया कि मैक्स हॉस्पिटल रोड को चौड़ा करने का काम तेजी से चल रहा है. इसके साथ ही एक अंडरपास का निर्माण भी किया जा रहा है, ताकि लोगों को जाम और परेशानी से छुटकारा मिल सके. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि शहर के हर हिस्से में बेहतर, सुगम और सुरक्षित यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.

मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलने और सड़क-इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार से पीतमपुरा और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. स्थानीय लोगों का कहना है कि नाम बदलने से लोकेशन को पहचानने में आसानी होगी और यात्रा भी अधिक सुगम बनेगी.