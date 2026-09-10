PG हादसे के बाद MCD का एक्शन तेज, 12 जोन में 34 निर्माणों पर चला बुलडोजर

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पीजी हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) ने अब अवैध निर्माण और जर्जर हो चुकी इमारतों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है. बुधवार को MCD ने एक साथ सभी 12 जोन में कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर सखी कार्रवाई की. इसमें 34 जगहों पर तोड़फोड़ के साथ ही 17 संपत्तियां सील की गयीं.

MCD अधिकारियों के मुताबिक ये अभियान लगातार जारी रहेगा. अलग-अलग जोन में हुई कार्रवाई से संपत्ति मालिकों में हडकंप मचा रहा. सबसे ज्यादा बड़ी कार्रवाई नरेला में की गयी.

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नरेला में 6 बड़े स्तर पर तोड़फोड़

MCD की टीम ने सबसे बड़ी कार्रवाई नरेला जोन में की, यहां छह निर्माणों को तोड़ा गया. साउथ जों की एक अवैध इमारत को पूरी तरह गिरा दिया गया. सेंट्रल जोन में पांच स्थानों पर कार्रवाई हुई. केशवपुरम में तीन जगहों पर तोड़फोड़ की गयी और इसके साथ शाहदरा नार्थ में भी तीन स्थानों पर कार्रवाई की गयी. जबकि वेस्ट जों में विकास नगर के दीप एन्क्लेव में खतरनाक हो चुकी संपत्ति पर विशेष कार्रवाई की गयी.

सिविल लाइंस में 4 संपत्तियां सील

टीम ने सिविल लाइंस जोन में भी कार्रवाई जारी रखते हुए 4 संपत्तियां सील की गयीं, इसमें वर्धमान मॉल भी शामिल है. सिटी-एसपी जों में प्रेम नगर और जामा मस्जिद क्षेत्र में भी 4 संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई हुई. पीजी बिल्डिंग को लेकर MCD का विशेष जोर रहा, अब तक 1252 पीजी का सर्वे पूरा हो चुका है, जिसमें 39 इमारतों में मरम्मत की जरूरत है, जबकि 9 में बड़ी कमी मिली यहां बड़े स्टार पर मरम्मत की जरूरत है.तीन इमारतों को खतरनाक घोषित किया गया, इसमें एक बिल्डिंग को पहले ही गिरा दिया गया है.

अब तक 491 संपत्तियां सील

MCD अधिकारियो ने बताया कि एक जून से 9 सितंबर तक 1053 तोड़फोड़, 491 संपत्तियां सील, 2316 नोटिस और 757 डिमोलिशन नोटिस जारी किए जा चुके हैं. इसके साथ ही यह अभियान लगातार जारी रहने की बात कही गयी है.

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