दिल्ली के पंडारा रोड इलाके में भजन कीर्तन के दरबार में पत्थर फेंकने की घटना सामने आई है. पंडारा रोड स्थित A125 में रहने वाले एस पी मोन के घर तीन दिवसीय राधा रानी विवाह का धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था. कार्यक्रम के आखिरी दिन आज भजन कीर्तन रखा गया था.

अयोजनकर्ता का कहना है कि पहले दो दिनों में तो कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो गया था लेकिन आज तीसरे और आखिरी दिन शाम करीब 5 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था. तभी टेंट के ऊपर से एक नारियल आकर कार्यक्रम में बैठे भजन गायक के हाथ पर गिरा. उस वक्त कार्यक्रम में करीब 100 से ज्यादा लोग पंडाल में मौजूद थे. तभी शाम करीब 5:30 से 5:45 बजे के बीच घटना हुई.

पत्थर फेंकने की घटना में एक महिला घायल

आयोजनकर्ता मोन ने आगे कहा कि इसके थोड़ी देर बाद ही एक पत्थर का टुकड़ा भी आकर गिरा पंडाल में गिरा. पंडाल में मौजूद लोग कुछ समझ पाते इतनी देर में एक कांच के गिलास का टुकड़ा भी आकर गिरा, कांच का टुकड़ा एक 60 वर्षीय वर्षीय महिला मधु मनोचा के चेहरे पर आकर लगा, जिससे वह घायल हो गई. घायल महिला को फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. घटना के सूचना पुलिस को भी दी गई है.

पुलिस ने शुरू की जांच-पड़ताल

वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर मौके से सबूत जुटाए. कार्यक्रम जहां चल रहा था इसके ठीक पीछे कुछ फ्लैट्स बने हैं, आयोजनकर्ता मोन का कहना है कि इसमें लेबर क्लास के मुस्लिम लोग रहते हैं, इसी तरफ से पत्थर और कांच के टुकड़े फेंकने का आरोप है.

फिलहाल पुलिस की टीम यहां मौजूद है और पूरे मामले की जांच में जुटी है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है. अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है.