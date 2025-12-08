हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: भजन संध्या कार्यक्रम में पथराव, शरारती तत्वों के हमले में एक महिला घायल, जांच शुरू

Delhi News: भजन संध्या कार्यक्रम में पथराव, शरारती तत्वों के हमले में एक महिला घायल, जांच शुरू

Delhi News: दिल्ली के पंडारा रोड इलाके में भजन कीर्तन के दरबार में पत्थर फेंकने की घटना सामने आई है. कार्यक्रम के दौरान पत्थर और कांच की ग्लास से हमला किया गया है.

By : एबीपी दिल्ली-एनसीआर डेस्क | Updated at : 08 Dec 2025 06:44 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के पंडारा रोड इलाके में भजन कीर्तन के दरबार में पत्थर फेंकने की घटना सामने आई है. पंडारा रोड स्थित A125 में रहने वाले एस पी मोन के घर तीन दिवसीय राधा रानी विवाह का धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था. कार्यक्रम के आखिरी दिन आज भजन कीर्तन रखा गया था.

अयोजनकर्ता का कहना है कि पहले दो दिनों में तो कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो गया था लेकिन आज तीसरे और आखिरी दिन शाम करीब 5 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था. तभी टेंट के ऊपर से एक नारियल आकर कार्यक्रम में बैठे भजन गायक के हाथ पर गिरा. उस वक्त कार्यक्रम में करीब 100 से ज्यादा लोग पंडाल में मौजूद थे. तभी शाम करीब 5:30 से 5:45 बजे के बीच घटना हुई.

पत्थर फेंकने की घटना में एक महिला घायल

आयोजनकर्ता मोन ने आगे कहा कि इसके थोड़ी देर बाद ही एक पत्थर का टुकड़ा भी आकर गिरा पंडाल में गिरा. पंडाल में मौजूद लोग कुछ समझ पाते इतनी देर में एक कांच के गिलास का टुकड़ा भी आकर गिरा, कांच का टुकड़ा एक 60 वर्षीय  वर्षीय महिला मधु मनोचा के चेहरे पर आकर लगा, जिससे वह घायल हो गई. घायल महिला को फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. घटना के सूचना पुलिस को भी दी गई है.

पुलिस ने शुरू की जांच-पड़ताल

वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर मौके से सबूत जुटाए. कार्यक्रम जहां चल रहा था इसके ठीक पीछे कुछ फ्लैट्स बने हैं, आयोजनकर्ता मोन का कहना है कि इसमें लेबर क्लास के मुस्लिम लोग रहते हैं, इसी तरफ से पत्थर और कांच के टुकड़े फेंकने का आरोप है.

फिलहाल पुलिस की टीम यहां मौजूद है और पूरे मामले की जांच में जुटी है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है. अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है.

और पढ़ें
Published at : 08 Dec 2025 06:44 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE DELHI CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कितनी खतरनाक है Kalibr-PL मिसाइल, जिसका रूस ने भारत को दिया ऑफर? चीन-पाकिस्तान के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
1500KM तक का टारगेट तबाह... कितनी खतरनाक है Kalibr-PL मिसाइल, जिसका रूस ने भारत को दिया ऑफर?
बिहार
बिहार: '10 लाख दो वरना मार देंगे', सिवान से JDU सांसद विजयलक्ष्मी देवी को मिली जान से मारने की धमकी
बिहार: '10 लाख दो वरना मार देंगे', सिवान से JDU सांसद विजयलक्ष्मी देवी को मिली जान से मारने की धमकी
स्पोर्ट्स
Ashes 2025-26: एशेज इतिहास में कब-कब 300 का आंकड़ा भी मिलकर नहीं पार कर सकी दोनों टीमें, ये है सबसे कम टोटल
एशेज इतिहास में कब-कब 300 का आंकड़ा भी मिलकर नहीं पार कर सकी दोनों टीमें, ये है सबसे कम टोटल
विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
Advertisement

वीडियोज

UP News: बरेली में पति-पत्नी चोर गैंग का भंडाफोड़! CCTV में कैद हुई वारदात | Crime News | ABP News
Crime News : बीमे के लिए रिश्तों का खूनी चक्रव्यूह | Sansani
Bengal Controversy: बंगाल में चुनाव से पहले मुस्लिम Vs हिन्दू या फिर कोई चुनावी 'खेल' | TMC | BJP
Goa Night Club Fire Incident: 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? | Breaking | Romana Isar Khan
Indigo Flight Crisis: IndiGo की लूट, सरकार मौन क्यों? | Sandeep Chaudhary | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कितनी खतरनाक है Kalibr-PL मिसाइल, जिसका रूस ने भारत को दिया ऑफर? चीन-पाकिस्तान के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
1500KM तक का टारगेट तबाह... कितनी खतरनाक है Kalibr-PL मिसाइल, जिसका रूस ने भारत को दिया ऑफर?
बिहार
बिहार: '10 लाख दो वरना मार देंगे', सिवान से JDU सांसद विजयलक्ष्मी देवी को मिली जान से मारने की धमकी
बिहार: '10 लाख दो वरना मार देंगे', सिवान से JDU सांसद विजयलक्ष्मी देवी को मिली जान से मारने की धमकी
स्पोर्ट्स
Ashes 2025-26: एशेज इतिहास में कब-कब 300 का आंकड़ा भी मिलकर नहीं पार कर सकी दोनों टीमें, ये है सबसे कम टोटल
एशेज इतिहास में कब-कब 300 का आंकड़ा भी मिलकर नहीं पार कर सकी दोनों टीमें, ये है सबसे कम टोटल
विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
ओटीटी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
महाराष्ट्र
नाशिक: गहरी खाई में कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
नाशिक: गहरी खाई में कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
यूटिलिटी
बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट है तो हो जाएगी आपकी मौज, बदलने वाले हैं ये नियम
बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट है तो हो जाएगी आपकी मौज, बदलने वाले हैं ये नियम
फूड
Malai Egg Curry: घर में कैसे बनाएं रेस्तरां से भी अच्छी मलाई एग करी, कैसे बनेगी यह एकदम क्रीमी?
घर में कैसे बनाएं रेस्तरां से भी अच्छी मलाई एग करी, कैसे बनेगी यह एकदम क्रीमी?
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget