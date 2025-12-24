दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस पर जारी किया बड़ा आदेश, कार्रवाई की भी दी चेतावनी

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है.शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि एकेडमिक ईयर के लिए सभी निजी स्कूलों में स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी (SLFRC) बनाना अनिवार्य कर दिया गया है.

मंत्री आशीष सूद ने ये भी कहा कि अगर कोई स्कूल आदेशों का पालन नहीं करता है, जैसे SLFRC का समय पर गठन न करना, फीस प्रस्ताव समय पर जमा न करना या उस पर फैसला न करना, तो ऐसे मामलों में दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और नियंत्रण) अधिनियम व नियम, 2025 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा. यह आदेश दिल्ली के सभी निजी स्कूलों पर लागू होगा.