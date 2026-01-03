इंदौर की घटना पर AAP ने दिल्लीवासियों को किया आगाह, BJP को आड़े हाथों लिया

बीजेपी शासित मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीला पानी पीने से हुई कई लोगों की मौत और कइ लोगों के गंभीर रूप से बीमार होने की घटना ने दिल्ली समेत देश बड़े शहरों में रह रहे लोगों की चिंता बढ़ा दी है. इस बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को इंदौर की घटना से सबक लेकर सचेत रहने की चेतावनी दी है.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा, "इंदौर की घटना खतरे की बड़ी चेतावनी है. ऐसे में दिल्ली की जनता को भी पीने के पानी को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है. मध्य प्रदेश समेत देश के लगभग सभी बड़े राज्यों में बीजेपी की सरकार है.पूरा देश इंदौर में बीजेपी सरकार की लापरवाही को देख चुका है. इंदौर जैसी घटना दूसरे शहरों में भी संभव है."

उन्होंने आगे कहा, "बीजेपी का घमंड इस बात से साफ झलकता है कि वह उन्हें चुनने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है. जनता ने बीजेपी को मध्य प्रदेश में चुना है. मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सांसद-विधायक और पार्षद बीजेपी के हैं, नगर निगम, कमिश्नर और प्रदेश में सरकार भी बीजेपी की है. इतने इंजन होने के बाद भी बीजेपी सरकार में गंदा पानी पीने की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई, सैंकड़ों लोग अभी भी बीमार हैं और बीमार लोगों की तादाद अभी और बढ़ सकती है."

अनुराग ढांडा ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की नाकामियों पर उसके मंत्री से सवाल पूछता है, तो वह अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं. बीजेपी मंत्री के रवैए से लगता है कि बीजेपी के लिए दूषित पानी पीने हुई बच्चों की मौत कोई मुद्दा ही नहीं है. बीजेपी के लिए लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है.

अनुराग ढांडा ने कहा कि अब दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आ गई है. केंद्र और एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार है. दिल्ली की जनता को भी अपने घरों में आपूर्ति होने वाले पानी को लेकर बहुत सचेत रहने की जरूरत है. क्योंकि इंदौर में सरकार की लापरवाही की वजह से लोगों को जिस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा, वैसा किसी और शहर में भी हो सकता है.

अनुराग ढांडा ने ये भी कहा, "इस वक्त जहां भी बड़े शहर हैं, चाहे वह मुंबई हो या दिल्ली, वहां बीजेपी की सरकार है. ये लोग कैसी लापरवाही बरतते हैं, इसका उदाहरण मध्य प्रदेश में मिल चुका है." उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर कोई ऐसी केंद्रीय एजेंसी होनी चाहिए जो इन सभी जगहों पर पीने के पानी और सीवेज व्यवस्था की जांच कर सके, ताकि दूसरे शहरों में ऐसी कोई त्रासदी या हादसा न हो.

ढांडा के अलावा आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा. उन्होंने कहा, "लगभग 2 साल से उस वार्ड के लोग शिकायत कर रहे थे कि पानी में जहर है और पीने के पानी में सीवर का पानी मिला हुआ है. लोगों ने यह भी कहा कि उस पानी में एसिड है. लोगों ने लिखित शिकायत करके बताया कि पानी में जहर है, लेकिन किसी की नींद नहीं खुली. क्या जो लोग मरे, वे हिंदू नहीं थे? क्या मरने वाले उन हिंदुओं की चीखें अब तक प्रधानमंत्री मोदी के कानों तक नहीं पहुंचीं कि अभी तक किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई है. किसका इस्तीफा हुआ और किसकी जवाबदेही है."

उन्होंने कहा, "एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत का दावा करते हैं और दूसरी तरफ जहरीले पानी और जहरीली हवा से लोगों की मौत हो रही है. बीजेपी का ध्यान सिर्फ खरीद-फरोख्त की राजनीति, वोट चोरी, सरकारें कैसे तोड़नी हैं, कैसे गिरानी हैं और विपक्षी नेताओं के ऊपर कैसे झूठे केस बनाने हैं, बस इसी में है. जबकि गवर्नेंस के मामले में बीजेपी पूर्णतः विफल है."