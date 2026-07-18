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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRभूख हड़ताल से सोनम वांगचुक हुए काफी कमजोर, सफदरजंग अस्पताल ने अपने बयान में क्या-क्या बताया?

भूख हड़ताल से सोनम वांगचुक हुए काफी कमजोर, सफदरजंग अस्पताल ने अपने बयान में क्या-क्या बताया?

Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है, हालांकि वजन 9.5 किलो घट गया है. उधर अभिजीत दीपके ने नया अनशन शुरू कर दिया है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 18 Jul 2026 11:33 AM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर 21 दिनों से पेपर लीक मामले की जांच और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराय गया है. शनिवार सुबह उन्हें 7:40 बजे इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में दिल्ली पुलिस लेकर गई. लंबे समय से अनशन और डिहाइड्रेशन के कारण उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी. उनका वजन करीब 9.5 किलोग्राम कम हो चुका है.

सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, लेकिन चिकित्सकों ने लगातार उन्हें निगरानी में रखा है. शरीर के जरूरी पैरामीटर सामान्य करने और सेहत में सुधार के लिए इलाज चल रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट के गुरुवार के आदेश के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार सक्रिय हुई थी, जिसमें रोजाना मेडिकल चेकअप और जरूरत पर इलाज का निर्देश दिया गया था.

Sonam Wangchuk Hospitalised LIVE: डिहाइड्रेशन की वजह से सोनम वांगचुक हुए काफी कमजोर, सफदरजंग अस्पताल ने जारी किया बयान

अभिजीत दीपके ने शुरू किया नया अनशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग

आरोप है कि पुलिस द्वारा सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाया गया, इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध किया, जिससे जंतर-मंतर पर हंगामा मच गया. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने तुरंत वहां भूख हड़ताल शुरू कर दी. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने सोनम सर को गालियां दीं और घसीटकर ले गए. अभिजीत ने कहा कि पुलिस ने उनके साथ भी मारपीट की. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की.

शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक पर उठा सवाल

सोनम वांगचुक लंबे समय से देश में हो रहे पेपर लीक मामलों, शिक्षा व्यवस्था की खामियों और सुधार की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं. उनकी यह हड़ताल पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रही. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे अनशन के बाद शरीर में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, मांसपेशियों की कमजोरी और अन्य जटिलताएं हो सकती हैं, इसलिए तत्काल मेडिकल इंटरवेंशन जरूरी था.

वांगचुक के समर्थकों का कहना है कि सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. वहीं प्रशासन का तर्क है कि किसी की जान को खतरे में डालना उचित नहीं, इसलिए हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई की गई. 

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Published at : 18 Jul 2026 11:31 AM (IST)
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DELHI NEWS Sonam Wangchuk
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