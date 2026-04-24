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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: दिल्ली-NCR में प्रचंड गर्मी और हीटवेव का कहर जारी, 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा, जानें अपडेट

Delhi Weather: दिल्ली-NCR में प्रचंड गर्मी और हीटवेव का कहर जारी, 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा, जानें अपडेट

Delhi-NCR Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में आज मौसम शुष्क बना रहेगा. साथ ही तेज धूप और आसमान साफ नजर आएगा. दोपहर के तापमान बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 24 Apr 2026 06:51 AM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-एनसीआर) में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर लगातार जारी है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा, जिससे लोगों को तेज गर्मी और लू का सामना करना पड़ेगा.विभाग ने स्थिति को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. 

मौसम विभाग के मुताबकि शुक्रवार (24 अप्रैल) को दिल्ली-एनसीआर में मौसम शुष्क बना रहेगा. साथ ही तेज धूप और आसमान साफ नजर आएगा. दोपहर के तापमान बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. वहीं शाम के मौसम में गिरावट दिखाई देगी. इससे हल्की राहत मिलने की उम्मीद है. फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है. दिल्ली-एनसीआर में लगातार गर्मी का तांडव जारी रहेगा. 

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दिल्ली-एनसीआर में आज का तापमान

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार (24 अप्रैल) को अधिकतम तापमान 42 के करीब रहेगा. वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है. मौसम में 27 प्रतिशत की नमी देखने को मिलेगी. दिल्ली-एनसीआर में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने वाली है.

फिलहाल तापमान लगातार 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है. दोपहर में लू चलने की संभावना है. पूरे हफ्ते बारिश होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है. नागरिकों को दोपहर और तेज धूप में सावधानी से बाहर निकलने के लिए सलाह दी गई है. दिल्ली में फिलहाल भीषण गर्मी का चरम दौर चल रहा है, अगले 2-3 दिन सबसे ज्यादा गर्म रहने वाले हैं.

दिल्ली-एनसीआर में रहेगा हीटवेव का प्रभाव

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार (23 अप्रैल) को अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि 24 और 25 अप्रैल को तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई गई है. इन दोनों दिनों में दोपहर और शाम के समय हीट वेव का प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा.

इसके बाद 26 अप्रैल से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां आंशिक बादल छाने की संभावना है और तापमान 42/26 डिग्री के आसपास रह सकता है. 27 और 28 अप्रैल को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 06:51 AM (IST)
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