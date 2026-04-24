दिल्ली-NCR में प्रचंड गर्मी और हीटवेव का कहर जारी, 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा, जानें अपडेट

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-एनसीआर) में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर लगातार जारी है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा, जिससे लोगों को तेज गर्मी और लू का सामना करना पड़ेगा.विभाग ने स्थिति को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.

मौसम विभाग के मुताबकि शुक्रवार (24 अप्रैल) को दिल्ली-एनसीआर में मौसम शुष्क बना रहेगा. साथ ही तेज धूप और आसमान साफ नजर आएगा. दोपहर के तापमान बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. वहीं शाम के मौसम में गिरावट दिखाई देगी. इससे हल्की राहत मिलने की उम्मीद है. फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है. दिल्ली-एनसीआर में लगातार गर्मी का तांडव जारी रहेगा.

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दिल्ली-एनसीआर में आज का तापमान

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार (24 अप्रैल) को अधिकतम तापमान 42 के करीब रहेगा. वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है. मौसम में 27 प्रतिशत की नमी देखने को मिलेगी. दिल्ली-एनसीआर में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने वाली है.

फिलहाल तापमान लगातार 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है. दोपहर में लू चलने की संभावना है. पूरे हफ्ते बारिश होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है. नागरिकों को दोपहर और तेज धूप में सावधानी से बाहर निकलने के लिए सलाह दी गई है. दिल्ली में फिलहाल भीषण गर्मी का चरम दौर चल रहा है, अगले 2-3 दिन सबसे ज्यादा गर्म रहने वाले हैं.

दिल्ली-एनसीआर में रहेगा हीटवेव का प्रभाव

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार (23 अप्रैल) को अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि 24 और 25 अप्रैल को तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई गई है. इन दोनों दिनों में दोपहर और शाम के समय हीट वेव का प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा.

इसके बाद 26 अप्रैल से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां आंशिक बादल छाने की संभावना है और तापमान 42/26 डिग्री के आसपास रह सकता है. 27 और 28 अप्रैल को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है.

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