Delhi Weather: आंधी-बिजली और बारिश... दिल्ली में आज मौसम का ट्रिपल अटैक, जारी हुआ अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार (6 अक्टूबर) का दिन बारिश और आंधी-तूफान के नाम रहने वाला है. सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा नजर आने लगा है और मौसम विभाग (IMD) ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. यानी आज दिनभर दिल्लीवालों को छतरी और रेनकोट साथ रखना ही समझदारी होगी.

मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, आज दिल्ली-एनसीआर में आंधी, बिजली और बारिश ये तीनों मिलकर मौसम का ट्रिपल अटैक करने वाले हैं. हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. ऐसे में पेड़ों के गिरने, ट्रैफिक जाम और बिजली गुल होने जैसी परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं.

सुबह ऑफिस या कॉलेज निकलने वालों के लिए ये मौसम सिरदर्द साबित हो सकता है. वहीं, स्कूल जाने वाले बच्चों को भी बारिश की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. आज (6 अक्टूबर) को दिल्ली का तापमान न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है.

येलो अलर्ट जारी

भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार (6 अक्टूबर) के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. विभाग के अनुसार, दिन के दूसरे हिस्से यानी दोपहर से शाम के बीच मौसम करवट ले सकता है. कई इलाकों में अचानक तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है.



मौसम विभाग ने बताया कि 6 अक्टूबर की बारिश ने जहां दिल्लीवालों को उमस से राहत दी, वहीं अब यह मानसून के आखिरी पड़ाव का संकेत भी है. आने वाले दिनों में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा.

तापमान में आएगी 3 से 4 डिग्री की गिरावट

सफदरजंग वेधशाला के अनुसार, रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 34.1°C और न्यूनतम तापमान 24.2°C दर्ज किया गया था. वहीं, आर्द्रता 93 से 59 फीसदी के बीच रही.

मौसम विभाग का कहना है कि बारिश और ठंडी हवाओं के चलते अगले दो दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है. अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. यानी, अब दिल्ली की सुबहें और शामें थोड़ी ठंडी महसूस होंगी.

एयर क्वीलिटी भी बनी चिंता का कारण

दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सोमवार को 163 दर्ज किया गया, जो “मॉडरेट” श्रेणी में आता है. हालांकि बारिश से धूलकण कुछ हद तक दब सकते हैं, लेकिन हवा में नमी बढ़ने से प्रदूषण फिर भी चिंता का विषय बना रहेगा.

बारिश के साथ-साथ तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में पानी भरने और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है. मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर जरूरी न हो तो भारी बारिश के दौरान घर से बाहर न निकलें.