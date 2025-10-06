हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi: वाल्मीकि जयंती पर सरकार ने किया छुट्टी का ऐलान, दिल्ली में सरकारी दफ्तर और स्कूल रहेंगे बंद

Delhi: वाल्मीकि जयंती पर सरकार ने किया छुट्टी का ऐलान, दिल्ली में सरकारी दफ्तर और स्कूल रहेंगे बंद

Valmiki Jayanti: महर्षि वाल्मीकि जयंती पर 7 अक्टूबर को दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय और स्कूल बंद रहेंगे. राजधानी में श्रद्धांजलि सभाएं और जुलूस होंगे, जिनमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल होंगी.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 06 Oct 2025 06:41 AM (IST)
Preferred Sources

महर्षि वाल्मीकि जयंती (Valmiki Jayanti) के दिन यानी 7 अक्टूबर को कई राज्यों में सरकारी अवकाश घोषित किए गए हैं. ऐसे में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने भी इस संदर्भ में बीते दिन अहम फैसला लिया है. 

दिल्ली सरकार के फैसले के मुताबिक महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर 7 अक्टूबर को दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे. इस मौके पर राजधानी में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल होंगी. 

महर्षि वाल्मीकि के आदर्श और योगदान

महर्षि वाल्मीकि भारतीय साहित्य के ‘आदिकवि’ माने जाते हैं और रामायण के रचयिता भी हैं. वे न केवल कवि थे बल्कि समाज में समानता, न्याय और मानवता के प्रतीक भी माने जाते थे. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनके जीवन और विचार आज भी समाज को सम्मान और गरिमा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं. इसी संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए श्रद्धांजलि सभाएं और जुलूस निकाले जाएंगे.

क्या-क्या रहेगा बंद?

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंगलवार (7 अक्टूबर) को सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. इससे कर्मचारियों को अवकाश मिलेगा और जयंती के अवसर पर होने वाले आयोजनों में भाग लेने का अवसर मिलेगा. साथ ही, स्कूल और शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे, जिससे छात्रों को भी छुट्टी मिलेगी. यह निर्णय न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के प्रति सम्मान माना जा रहा है.

परंपरा और सामाजिक महत्व

पहले भी दिल्ली की पूर्ववर्ती सरकारों ने वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी घोषित की थी. मौजूदा सरकार ने इस परंपरा को जारी रखते हुए इसे और मजबूत किया है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के निर्णय समाज में एकता और सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं. महर्षि वाल्मीकि के विचारों से प्रेरित यह अवसर हमें समानता और भाईचारे के आदर्शों को फिर से याद दिलाता है.

Published at : 06 Oct 2025 06:41 AM (IST)
Tags :
Valmiki Jayanti DELHI NEWS REKHA GUPTA
