हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में 25 चौराहों से हटेगी लाल बत्ती, नया ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू

दिल्ली में 25 चौराहों से हटेगी लाल बत्ती, नया ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू

Delhi Traffic News Update: दिल्ली के 25 व्यस्त चौराहों से ट्रैफिक सिग्नल हटाकर यू-टर्न आधारित नया सिस्टम लागू किया जाएगा. जाम, प्रदूषण और ईंधन की खपत कम किए जाने का दावा किया गया है.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 01 Jul 2026 10:06 PM (IST)
Preferred Sources

देश की राजधानी दिल्ली में रोज़ाना लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम से लोगों को जल्द ही एक बड़ी राहत दी जाने वाली है. दिल्ली की सड़कों पर अब बिना किसी लाल बत्ती (ट्रैफिक सिग्नल) पर रुके, फर्राटेदार सफर किए जाने का रास्ता साफ किया जा रहा है. शहर के 25 सबसे बड़े और व्यस्त चौराहों से ट्रैफिक सिग्नल हटाकर, वहां 'यू-टर्न आधारित' (U-Turn Based) नया ट्रैफिक सिस्टम लागू किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है.

अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई है कि इस नई योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है. आने वाले कुछ ही महीनों में इसे राजधानी के विभिन्न हिस्सों में चरणबद्ध तरीके से लागू कर दिया जाएगा.

दिल्ली में EV पॉलिसी लागू होने के बाद पेट्रोल की गाड़ियां होंगी बंद? CM रेखा गुप्ता का दो टूक जवाब

नहीं लगेंगी गाड़ियों की लंबी कतारें

इस नए सिस्टम के तहत वाहनों को किसी भी चौराहे पर रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी. जिस वाहन को अपनी दिशा बदलनी होगी, उसके लिए चौराहे से कुछ दूरी पर आगे जाकर एक निर्धारित यू-टर्न बनाए जाने की व्यवस्था की जाएगी. वाहन वहां से घूमकर आसानी से अपने रास्ते पर वापस लौट सकेंगे. ऐसा किए जाने से मुख्य सड़क पर बिना किसी रुकावट के ट्रैफिक का संचालन लगातार जारी रखा जा सकेगा और गाड़ियों की लंबी कतारें नहीं लगेंगी.

क्यों लिया गया यह फैसला और क्या होंगे फायदे?

सरकार और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि इस बड़े बदलाव के बाद दिल्ली की सड़कों की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी. इससे न केवल ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि लोगों की यात्रा का समय भी काफी हद तक बचाया जा सकेगा. बिना रुके चलने से वाहनों की औसत गति बढ़ाई जा सकेगी, जिससे ईंधन की खपत काफी कम होगी. सबसे अहम बात यह है कि चौराहों पर गाड़ियां खड़ी न रहने से दिल्ली के प्रदूषण स्तर में भी भारी कमी देखी जा सकेगी.

जानलेवा ट्रैफिक जाम से दी जा सकेगी स्थायी राहत

अधिकारियों की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि कई इलाकों में जगह की भारी कमी और अन्य ढांचागत बाधाएं मौजूद होने के कारण नए फ्लाईओवर बनाए जाने में काफी मुश्किलें आ रही थीं. ऐसे में करोड़ों रुपये खर्च कर नए फ्लाईओवर के निर्माण के बजाय, मौजूदा चौराहों की डिजाइन बदलकर ही ट्रैफिक को सुचारू बनाए जाने का फैसला लिया गया है. अगर यह योजना अपने लक्ष्य में सफल रहती है, तो दिल्लीवासियों को रोज़ाना के जानलेवा ट्रैफिक जाम से एक बहुत बड़ी और स्थायी राहत दी जा सकेगी.

दिल्ली में 50% कर्मचारियों के लिए WFH लागू करने का ऐलान, पार्किंग शुल्क बढ़कर होगा दोगुना

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read More
Published at : 01 Jul 2026 10:05 PM (IST)
Tags :
Delhi Traffic Delhi Traffic Police DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में 25 चौराहों से हटेगी लाल बत्ती, नया ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू
दिल्ली में 25 चौराहों से हटेगी लाल बत्ती, नया ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू
दिल्ली NCR
रिश्वत मामले में हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी दीपक गहलावत गिरफ्तार, कोर्ट ने CBI कस्टडी में भेजा
रिश्वत मामले में हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी दीपक गहलावत गिरफ्तार, कोर्ट ने CBI कस्टडी में भेजा
दिल्ली NCR
दिल्ली में EV पॉलिसी लागू होने के बाद पेट्रोल की गाड़ियां होंगी बंद? CM रेखा गुप्ता का दो टूक जवाब
दिल्ली में EV पॉलिसी लागू, क्या पेट्रोल की गाड़ियां होंगी बंद? CM रेखा गुप्ता का दो टूक जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में 50% कर्मचारियों के लिए WFH लागू करने का ऐलान, पार्किंग शुल्क बढ़कर होगा दोगुना
दिल्ली में 50% कर्मचारियों के लिए WFH लागू करने का ऐलान, पार्किंग शुल्क बढ़कर होगा दोगुना
Advertisement

वीडियोज

Tata Sierra EV vs Curvv vs Harrier EV #sierraev #harrierev
New Hyundai Venue diesel automatic review and mileage #autolive
Toxic Review: 'Toxic' का सबसे बोल्ड अनाउंसमेंट! Yash ने 5 हीरोइनों को किया ग्रैंड लॉन्च
Gram Chikitsalay Season 2 जीतेगा दर्शकों का दिल, बोले कलाकार
Ram Mandir दान चोरी का 'वाराणसी कनेक्शन' सिक्योरिटी एजेंसी और 6 आरोपियों का काला चिट्ठा! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में WhatsApp के 'Username' फीचर पर रोक, सरकार ने Meta से 3 दिनों में मांगा जवाब
भारत में WhatsApp के 'Username' फीचर पर रोक, सरकार ने मेटा से 3 दिनों में मांगा जवाब
मध्य प्रदेश
'BJP में शामिल हो जाएं दिग्विजय सिंह', पार्टी के विधायक ने दिया न्यौता, MP कांग्रेस में अंतर्कलह
'BJP में शामिल हो जाएं दिग्विजय सिंह', पार्टी के विधायक ने दिया न्यौता, MP कांग्रेस में अंतर्कलह
इंडिया
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
क्रिकेट
ईशान किशन बने दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज, दूसरे भारतीय को हुआ नुकसान; पाक बल्लेबाज भी रेस में 
ईशान किशन बने दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज, दूसरे भारतीय को हुआ नुकसान
बॉलीवुड
August Theatrical Release: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
अगस्त थिएटर रिलीज: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
इंडिया
Exclusive: WhatsApp के Username फीचर पर सरकार की सख्ती के बाद Meta का पहला रिएक्शन, सुरक्षा को लेकर जानें क्या कहा
WhatsApp के Username फीचर पर सरकार की सख्ती के बाद Meta का पहला रिएक्शन, सुरक्षा को लेकर जानें क्या कहा
गुजरात
Explained: गुजरात हाईकोर्ट- 'मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन काफी नहीं', बिना 'सप्तपदी' के शादी अमान्य क्यों, फैसले का असर क्या?
गुजरात HC- 'मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन काफी नहीं', बिना 'सप्तपदी' के शादी अमान्य क्यों?
इंडिया
WhatsApp Username से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
WhatsApp Username से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
ENT LIVE
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
ENT LIVE
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
Embed widget