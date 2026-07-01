दिल्ली में 25 चौराहों से हटेगी लाल बत्ती, नया ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू

देश की राजधानी दिल्ली में रोज़ाना लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम से लोगों को जल्द ही एक बड़ी राहत दी जाने वाली है. दिल्ली की सड़कों पर अब बिना किसी लाल बत्ती (ट्रैफिक सिग्नल) पर रुके, फर्राटेदार सफर किए जाने का रास्ता साफ किया जा रहा है. शहर के 25 सबसे बड़े और व्यस्त चौराहों से ट्रैफिक सिग्नल हटाकर, वहां 'यू-टर्न आधारित' (U-Turn Based) नया ट्रैफिक सिस्टम लागू किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है.

अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई है कि इस नई योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है. आने वाले कुछ ही महीनों में इसे राजधानी के विभिन्न हिस्सों में चरणबद्ध तरीके से लागू कर दिया जाएगा.

दिल्ली में EV पॉलिसी लागू होने के बाद पेट्रोल की गाड़ियां होंगी बंद? CM रेखा गुप्ता का दो टूक जवाब

नहीं लगेंगी गाड़ियों की लंबी कतारें

इस नए सिस्टम के तहत वाहनों को किसी भी चौराहे पर रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी. जिस वाहन को अपनी दिशा बदलनी होगी, उसके लिए चौराहे से कुछ दूरी पर आगे जाकर एक निर्धारित यू-टर्न बनाए जाने की व्यवस्था की जाएगी. वाहन वहां से घूमकर आसानी से अपने रास्ते पर वापस लौट सकेंगे. ऐसा किए जाने से मुख्य सड़क पर बिना किसी रुकावट के ट्रैफिक का संचालन लगातार जारी रखा जा सकेगा और गाड़ियों की लंबी कतारें नहीं लगेंगी.

क्यों लिया गया यह फैसला और क्या होंगे फायदे?

सरकार और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि इस बड़े बदलाव के बाद दिल्ली की सड़कों की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी. इससे न केवल ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि लोगों की यात्रा का समय भी काफी हद तक बचाया जा सकेगा. बिना रुके चलने से वाहनों की औसत गति बढ़ाई जा सकेगी, जिससे ईंधन की खपत काफी कम होगी. सबसे अहम बात यह है कि चौराहों पर गाड़ियां खड़ी न रहने से दिल्ली के प्रदूषण स्तर में भी भारी कमी देखी जा सकेगी.

जानलेवा ट्रैफिक जाम से दी जा सकेगी स्थायी राहत

अधिकारियों की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि कई इलाकों में जगह की भारी कमी और अन्य ढांचागत बाधाएं मौजूद होने के कारण नए फ्लाईओवर बनाए जाने में काफी मुश्किलें आ रही थीं. ऐसे में करोड़ों रुपये खर्च कर नए फ्लाईओवर के निर्माण के बजाय, मौजूदा चौराहों की डिजाइन बदलकर ही ट्रैफिक को सुचारू बनाए जाने का फैसला लिया गया है. अगर यह योजना अपने लक्ष्य में सफल रहती है, तो दिल्लीवासियों को रोज़ाना के जानलेवा ट्रैफिक जाम से एक बहुत बड़ी और स्थायी राहत दी जा सकेगी.

दिल्ली में 50% कर्मचारियों के लिए WFH लागू करने का ऐलान, पार्किंग शुल्क बढ़कर होगा दोगुना