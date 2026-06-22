'बुलडोजर में व्यस्त है डबल इंजन सरकार...', लखनऊ अग्निकांड को लेकर भड़के AAP नेता संजय सिंह

लखनऊ के अलीगंज स्थित पुरनिया इलाके में सोमवार (22 जून) दोपहर हुए भीषण अग्निकांड को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है. इस दर्दनाक हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. आग इतनी भयावह थी कि इमारत में फंसे लोगों को अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई से कूदना पड़ा और कुछ लोग पाइप के सहारे नीचे उतरकर बाहर निकले.

'दो-चार दिन खबरें चलेंगी, फिर सब भूल जाएंगे'

संजय सिंह ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा, "लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लोग अग्निकांड में मारे जा रहे हैं. डबल इंजन की मोदी योगी सरकार बुलडोजर चलाने और बड़बोलेपन में व्यस्त है."

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उन्होंने आगे कहा, "लखनऊ अग्निकांड में 14 लोगों की जान चली गई, मुझे मालूम है 2-4 दिन मीडिया की खबरें बनेगी फिर सब भूल जाएंगे लेकिन जिनके बच्चे मारे गए हैं उनके ऊपर दुखों का बोझ हमेशा रहेगा. प्रभु मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करें. उनके परिजनों को ये अपार कष्ट सहन करने की शक्ति दे. मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों पर कार्यवाही की जाए."

बता दें अलीगंज के पुरनिया इलाके में स्थित तीन मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई. कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया. इमारत के भीतर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. कई लोग जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों से कूद गए, जबकि कुछ ने पाइप और अन्य सहारों के जरिए बाहर निकलने की कोशिश की.

सीएम योगी ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात

वहीं, इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजीएमयू पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि मामले में किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा.

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उन्होंने कहा कि घटना की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल हादसे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जांच की तैयारी की जा रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है.