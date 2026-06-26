दिल्ली-NCR के लोगों के लिए राहत भरी खबर, अगले 7 दिनों तक बदला रहेगा मौसम, बारिश पर अपडेट

दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए मौसम को लेकर राहत की खबर दी गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी किए गए नए पूर्वानुमान के अनुसार, राजधानी में अगले सात दिनों तक मौसम बदला हुआ देखा जा सकता है.कई दिनों तक गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है. हालांकि, तापमान अभी भी 40 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है, लेकिन बारिश और बादलों की वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है. यह भी बताया गया है कि फिलहाल मौसम विभाग द्वारा दिल्ली के लिए कोई विशेष अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

उमस के बीच आंशिक रूप से छाए रहे बादल

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 26 जून को दिल्ली के सफदरजंग केंद्र पर न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसे सामान्य से थोड़ा अधिक माना गया है. पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज नहीं की गई, लेकिन हवा में नमी बनी रहने के कारण लोगों द्वारा उमस महसूस की जा सकती है. शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री दर्ज किया गया. कई इलाकों में आंशिक रूप से बादलों को छाए हुए देखा गया, जिससे तेज गर्मी के बीच मामूली राहत महसूस की गई.

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अगले 7 दिनों के लिए क्या अनुमान जताया गया है?

27-28 जून: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 27 और 28 जून को भी मौसम ऐसा ही देखे जाने का अनुमान है. आसमान में बादलों के छाए रहने और कुछ जगहों पर गरज-चमक होने की संभावना जताई गई है. तापमान लगभग 40 (अधिकतम) और 27 डिग्री (न्यूनतम) के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया है.

29-30 जून: इन दिनों तापमान में हल्की कमी दर्ज की जा सकती है. 29 और 30 जून के लिए अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है. साथ ही, इन दोनों दिन बारिश होने के आसार भी व्यक्त किए गए हैं.

जुलाई की शुरुआत: जुलाई के पहले सप्ताह में मौसम द्वारा और राहत दिए जाने की उम्मीद है. 1 और 2 जुलाई को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 23-24 डिग्री के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है. इन दिनों आसमान में बादलों को छाए हुए देखा जा सकता है और झमाझम बारिश दर्ज की जा सकती है.

कुल मिलाकर, अगले कुछ दिनों में दिल्ली वालों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत दी जा सकती है. बीच-बीच में होने वाली बारिश और बादलों द्वारा मौसम को सुहाना बनाया जा सकता है.

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