दिसंबर अब लगभग विदा लेने को है, लेकिन देश की राजधानी में ठंड अब भी कुछ खास नहीं है. दिन चढ़ते ही ठंड मानो गायब हो जाती है, जबकि सुबह और शाम के वक्त ही हल्की ठिठुरन का अहसास हो रहा है. वहीं राजधानी दिल्ली घने कोहरे और खतरनाक स्तर का प्रदूषण से परेशान है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 23 दिसंबर के लिए नया अपडेट जारी करते हुए बताया है कि दिन में मौसम साफ रह सकता है, लेकिन सुबह के समय कोहरा, तेज हवाएं और खराब एयर क्वालिटी बनी रहेगी. नतीजा ये कि विजिबिलिटी में कमी रहेगी और हवा प्रदूषित.

आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज

IMD के अनुसार, दिल्ली एनसीआर के मौसम में आने वाले दिनों में धीरे-धीरे बदलाव देखने को मिलेगा. 24 और 25 दिसंबर को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सुबह हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है. 26 और 27 दिसंबर से कोहरा और अधिक घना हो सकता है. इस दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड और तेज महसूस होगी. न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे रात और सुबह के समय कड़ाके की सर्दी लोगों को सताएगी.

पिछले दिनों की स्थिति और आज का अपडेट

दिल्ली एनसीआर में बीते तीन दिनों से लगातार कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और गंभीर प्रदूषण देखने को मिल रहा था. तेज हवाओं और गिरते तापमान के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था. हाईवे और मुख्य सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई थी, जिससे लोग केवल जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे थे.

मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किए गए थे. हालांकि, आज से मौसम में हल्का सुधार देखने को मिल सकता है. दिन में हल्की धूप निकलने की संभावना है और 10 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. IMD के अनुसार 23 से 26 दिसंबर तक तापमान में बड़ी गिरावट के आसार नहीं हैं, लेकिन 27 और 28 दिसंबर को अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

तापमान, AQI और शीतलहर का पूर्वानुमान

दिल्ली एनसीआर के प्रमुख शहरों में एयर क्वालिटी बेहद खराब बनी हुई है. दिल्ली में AQI 373, नोएडा में 366, गाजियाबाद में 360, गुरुग्राम में 331 और ग्रेटर नोएडा में 332 दर्ज किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर श्रेणी में आता है. वहीं तापमान की बात करें तो दिल्ली में 21.9, नोएडा में 24.12 और गाजियाबाद में 23.12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. IMD के मुताबिक 28 दिसंबर तक दिल्ली एनसीआर में शीतलहर चलने की संभावना नहीं है.