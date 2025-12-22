दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर, ऑडी कार ने 3 गाड़ियों को मारी टक्कर, बड़ा हादसा होते-होते टला

दक्षिणी दिल्ली के ओखला फेज-एक इलाके में सोमवार (22 दिसंबर) को एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया. सर्विस लेन पर तेज रफ्तार से जा रही एक इलेक्ट्रिक ऑडी कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़ी तीन कारों को टक्कर मारते हुए आगे खड़े एक कंटेनर ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी. हादसा इतना भीषण था कि ऑडी कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसे के समय कार की रफ्तार बेहद तेज थी. मौके पर मौजूद लोगों का अनुमान है कि गाड़ी की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा रही होगी. यह इलाका सर्विस रोड का है, जहां इतनी तेज रफ्तार से वाहन चलाना बेहद खतरनाक माना जाता है. तेज गति ही इस दुर्घटना की मुख्य वजह बताई जा रही है. लोगों का अनुमान ये भी है कि शायद ड्राइवर ने गलती से ब्रेक की जगह एक्सलरेटर का पेडल दबा दिया क्योंकि गाड़ी कुछ मीटर पहले से चलना शुरू हुई थी .

अचानक जोरदार टक्कर की आवाज सुनी- प्रत्यक्षदर्शी

प्रत्यक्षदर्शी शाहिद ने बताया, ''मैंने अचानक जोरदार टक्कर की आवाज सुनी. जब वे बाहर निकले तो देखा कि एक कार ट्रक के पिछले हिस्से में बुरी तरह टकराई हुई है. कार का अगला हिस्सा पूरी तरह खत्म हो चुका था, जबकि ड्राइवर किसी तरह गाड़ी से बाहर निकल आया.'' शाहिद के अनुसार, ड्राइवर के सिर में चोट लगी थी और खून बह रहा था. हादसे में ऑडी कार पहले एक के बाद एक तीन खड़ी गाड़ियों से टकराई और फिर आगे जाकर ट्रक के पीछे जा घुसी, जहां जाकर वह रुकी.

समय पर खुल गए थे कार के अंदर लगे एयरबैग

राहत की बात यह रही कि जिन गाड़ियों को टक्कर लगी, उनमें उस समय कोई मौजूद नहीं था. साथ ही सर्विस लेन पर भी कोई राहगीर नहीं चल रहा था, जिससे बड़ा जानलेवा हादसा टल गया. वहीं, कार के अंदर लगे एयरबैग समय पर खुल गए, जिससे ड्राइवर की जान बच गई. हालांकि उसे हल्की चोटें आईं, जिसके बाद पुलिस और पीसीआर टीम ने उसे तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक ड्राइवर की हालत फिलहाल स्थिर है.

हादसे के परिणाम बेहद भयावह हो सकते थे- प्रत्यक्षदर्शी

पास में स्थित टाटा के एक शोरूम में काम करने वाले सूरज मिश्रा ने बताया कि ऑडी कार की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रही होगी. उन्होंने सवाल उठाया कि सर्विस लेन पर इतनी तेज गति से गाड़ी चलाने की क्या जरूरत थी. उनका कहना है कि अगर उस समय सड़क पर कोई पैदल यात्री होता, तो हादसे के परिणाम बेहद भयावह हो सकते थे.

ऑडी कार ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ऑडी कार को अपने कब्जे में लेकर क्रेन की मदद से ओखला औद्योगिक क्षेत्र थाने पहुंचाया है. फिलहाल ऑडी कार ड्राइवर के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.