दिल्ली-NCR में अभी भी सांस लेना मुश्किल! खराब श्रेणी में है AQI, जानें कितना है प्रदूषण का स्तर

दिल्ली में इन दिनों मौसम हल्का सर्द बना हुआ हैं सुबह और शाम के समय हल्की धुंध हो रही हैं और लोगों को ठंडक महसूस हो रही है लेकिन दिन के समय में मौसम सामान्य है. सर्दी के बीच दिल्ली के एक अच्छी ख़बर ये है कि बीते दो दिन से हवा में प्रदूषण की मात्रा में सुधार आया है, शनिवार को भी दिल्ली का एक्यूआई कम हुआ है.

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में एक नवंबर शनिवार को आसमान में हल्की धुंध छाए रहने का अनुमान जताया गया है. इस दौरान यहां अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री के आसपास रहेगा. बादलों की वजह से सूरज का भी ज्यादा असर नहीं है. हालांकि अब गुलाबी सर्दी महसूस होने लगी है.

दिल्ली की हवा में हुआ सुधार

दिल्ली में सर्दी के साथ ही बीते दिनों के मुकाबले हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, दीपावली के त्यौहार के बाद जहां दिल्ली के आनंद विहार, अक्षरधाम जैसे इलाकों में एक्यूआई लेवल 350 के आसपास तक चला गया था अब उसमें कमी आई हैं. वजीरपुर इलाके को छोड़ दें तो ज़्यादातर इलाकों में एक्यूआई लेवल 300 के नीचे आ गया है.



शनिवार को दिल्ली को वजीर सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा, आज यहां हवा में प्रदूषण का स्तर 325 दर्ज किया गया जो बेहद ख़राब हवा की श्रेणी में आता है. वहीं आनंद विहार जो प्रदूषण के मामले में सबसे ऊपर चल रहा था वहां की हवा में सुधार आया है. आज सुबह 7.30 बजे यहां हवा में प्रदूषण का स्तर 292 रिकॉर्ड किया गया. जो अब बेहद ख़राब की श्रेणी से खराब की श्रेणी में आ गया है. जो पहले के मुकाबले में कम हैं

300 के नीचे आया हवा का एक्यूआई

दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक्यूआई 297, आरके पुरम में 291, विवेक विहार में 277, सोनिया विहार में 274, द्वारका सेक्टर 8 में 257, बुराड़ी इलाके में हवा का एक्यूआई 255, अलीपुर इलाके में एक्यूआई लेवल 252 और नजफगढ़ में 215 हवा में प्रदूषण की मात्रा दर्ज की गई. ये हवा ख़राब श्रेणी में आती है. वहीं दिल्ली के लोदी रोड पर हवा का एक्यूआई 149 दर्ज किया गया जो मध्यम श्रेणी में आता है.

इस साल अक्टूबर महीने में दिल्ली का एक्यूआई एक दिन भी 400 के पार यानी बेहद गंभीर श्रेणी में नहीं गया. जो राहत की बड़ी बात है.