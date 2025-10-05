पैरोल से फरार हत्या का दोषी आनंद विहार से गिरफ्तार, हथियार समेत पकड़ा गया आरोपी

दिल्ली के आनंद विहार से 36 वर्षीय हत्या के दोषी को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया जो पैरोल से फरार था. पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सूप गांव निवासी दीपक कुमार उर्फ संजय के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके पास से .32 बोर की एक आधुनिक पिस्तौल और छह जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं.

स्पेशल टीम ने की गिरफ्तारी

सूत्रों से मिली सूचना के अनुसार, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सतेंद्र खारी की टीम ने 30 सितंबर को एसीपी रमेश लांबा की निगरानी में एक तेज और समन्वित अभियान चलाया. इस टीम में सब इंस्पेक्टर अमित कुमार, संजय कुमार, एएसआई रणधीर, हेड कांस्टेबल सनोज, बृजेश, सुरेंद्र और ललित शामिल थे. अभियान के तहत आरोपी को पकड़ लिया गया. टीम ने आनंद विहार बस टर्मिनल पर निगरानी बढ़ाकर और जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार किया.

दिल्ली की कई अदालतों ने दीपक कुमार को उद्घोषित अपराधी घोषित किया है. पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जांच के दौरान, हथियारों और कारतूस की सप्लाई को लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में छापेमारी की गई.

हत्या, डकैती, चोरी में शामिल

कुमार, रोहतक के सुखपुरा चौक पर हुई हत्या के मामले में दोषी पाया गया था और उसे 20 साल की सजा सुनाई गई थी. 2023 में जब वह पैरोल पर रिहा हुआ, तो फरार हो गया और दिल्ली के नांगलोई स्थित शिवराज पार्क में रहने लगा. इस दौरान उसने दिल्ली में शादी भी कर ली.

2015 में, उसने अपने साथियों के साथ सूप गांव की नहर के पास दो लोगों की हत्या की थी. उसी साल, बाबा हरिदास नगर में झगड़े के बाद उसने अपने जेल साथी सोहनबीर की लोहे की रॉड से हत्या कर दी थी. इसके अलावा, वह निहाल विहार थाने में दर्ज वाहन चोरी के एक मामले में भी शामिल था.

कुल कितने मामलों में शामिल रहा?

आरोपी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुल नौ मामलों में शामिल रहा है, जिनमें चार हत्या, दो डकैती, दो आर्म्स एक्ट के तहत और एक चोरी का मामला शामिल है.