छठ पूजा की छुट्टियों के बाद दिल्ली-NCR लौट रहे यात्रियों के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने बड़ी राहत दी है. यात्रियों की सुविधा को देखते हुए मेट्रो के परिचालन समय में बदलाव किया गया है. यह बदलाव 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक लागू रहेगा. इस दौरान नई दिल्ली और आनंद विहार ISBT से मेट्रो सेवाएं सामान्य समय से पहले सुबह 5:15 बजे से शुरू हो जाएगी.

यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनें

छठ के बाद दिल्ली लौटने वाली भारी भीड़ को देखते हुए DMRC ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. इससे यात्रियों को रेलवे स्टेशन से मेट्रो कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी. नई दिल्ली स्टेशन से येलो लाइन और आनंद विहार ISBT से ब्लू व पिंक लाइन पर ट्रेनें पहले से अधिक फ्रीक्वेंसी में चलाई जाएंगी. इसका मकसद भीड़ को नियंत्रित करना और यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुगमता से पहुंचाना है.

Resumption of early metro services from 30th Oct to 3rd Nov 2025.#DelhiMetro pic.twitter.com/I7Cz8dr29v — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 29, 2025

विशेष व्यवस्थाएं और इंटरचेंज सुविधा

DMRC ने बताया कि इस अवधि में सभी प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों पर यात्रियों के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे. इससे दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर सफर करने वालों को किसी भी लाइन में बदलाव करने में परेशानी नहीं होगी. साथ ही, ट्रेनों की उपलब्धता बढ़ाने से प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम होगी और यात्रा अधिक आरामदायक बनेगी.

DMRC की अपील और सलाह

दिल्ली मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे भीड़ से बचने के लिए मेट्रो के अपडेटेड समय का पालन करें. DMRC ने सोशल मीडिया और स्टेशन डिस्प्ले बोर्ड के जरिए यात्रियों को सूचित किया है कि वे सफर से पहले ट्रेन टाइमिंग और इंटरचेंज पॉइंट्स की जानकारी जांच लें. मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि यह अस्थायी व्यवस्था केवल पांच दिनों के लिए होगी, ताकि छठ पूजा के बाद दिल्ली लौट रहे यात्रियों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े.